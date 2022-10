Igor Girkin, il secondo russo più odiato dagli ucraini temuto anche da Putin: c'è una "taglia" sulla sua testa

Igor Girkin è il secondo russo più odiato dagli ucraini, tanto che la direzione dell’Intelligence del ministero della Difesa ucraino ha garantito il pagamento di 100mila dollari per il suo trasferimento nelle prigioni ucraine. Igor Girkin, però, detto “Strelkov” (il “fuciliere“) ma noto anche come il “torturatore” o “Igor il terribile“, è temuto anche da Vladimir Putin.

Chi è Igor Girkin

Igor Girkin è un ufficiale dei servizi segreti in congedo. Nel 1992 ha combattuto al confine della Transnistria contro le truppe moldave. Poi si è arruolato tra le forze serbe in Bosnia. Nel 1993 è diventato il capo di un’unità d’assalto in Cecenia.

Il suo “momento di gloria” arriva nel 2014: ha avuto un ruolo chiave nell’annessione della Crimea alla Russia e ha partecipato all’assedio di Sloviansk.

Fonte foto: ANSA Igor Girkin, anche noto come Igor Strelkov.

Su di lui pesa un mandato di cattura internazionale emesso dai Paesi Bassi per il missile che distrusse il volo 370 della Malaysia Airlines, costato la vita a 239 persone. I pm olandesi hanno accusato Girkin e altre tre persone di omicidio, lui ha ammesso la “responsabilità morale”, ma negato di aver premuto quel pulsante.

Igor Girkin è stato sanzionato da Unione europea, Stati Uniti d’America, Regno Unito, Australia, Giappone, Canada e Svizzera.

La mossa ucraina contro Igor Girkin

La Procura di Kiev ha aperto un’inchiesta con le accuse di tortura, omicidio, attività terroristica e violazione della sovranità statale. Girkin, secondo i servizi ucraini, sarebbe in Ucraina per organizzare l’ennesima atrocità. Alcuni ex commilitoni, come riporta il ‘Corriere della Sera’, hanno riferito che Girkin si è unito a un battaglione di volontari ed è tornato in Ucraina. L’intelligence del ministero della Difesa ucraino ha fissato una taglia da 100mila dollari per favorire la sua cattura.

Perché Igor Girkin è temuto anche da Vladimir Putin

Igor Girkin non è solo il secondo russo più odiato dagli ucraini: è temuto anche da Vladimir Putin. Il Roskomndazor, l’ente statale che vigila sulle comunicazioni di massa, ha accusato lui e altri nove blogger e corrispondenti dal fronte di aver gettato discredito sulle Forze armate russe. Si tratta di una novità: nel mirino non c’è chi critica l’Operazione militare speciale, ma chi invoca la “guerra totale”.

“Per me la difesa di Madre Russia è l’unica ragione di vita. L’Ucraina è il nostro nemico mortale. E come tale va annientata in modo definitivo. Sono 8 anni che lo ripeto”, le parole di Igor Girkin riportate dal ‘Corriere della Sera’.