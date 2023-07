Ignazio La Russa testimone nel processo al figlio Leonardo Apache? L'"assist" all'avvocato della ragazza

Ignazio La Russa avrebbe fornito “un grande assist” all’avvocato che assiste la ragazza che ha denunciato il figlio del presidente del Senato, Leonardo Apache, di violenza sessuale. A dirlo è stato lo stesso legale Stefano Benvenuto.

Il commento dell’avvocato Benvenuto alle parole di Ignazio La Russa

Ignazio La Russa ha confermato che il 19 maggio si affacciò alla porta e vide il figlio e la ragazza che lo accusa di violenza sessuale in camera da letto.

L’avvocato Stefano Benvenuto, nel corso di un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ha commentato così le parole del presidente del Senato: “Mi ha dato un grande assist: riconosce e conferma che la ragazza era in casa sua. Questo semplifica tutto, ora il presidente del Senato è testimone primario di questo processo. Non solo ha dichiarato che la ragazza era in casa sua, ma anche che era nel letto con suo figlio dove è finita non si sa come, visto che non si frequentavano assiduamente. Sta venendo a galla la verità”.

Fonte foto: ANSA Ignazio La Russa è il presidente del Senato della Repubblica italiana (è la seconda carica dello Stato). Il figlio Leonardo Apache è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza.

Il riferimento alla cocaina

Ignazio La Russa ha anche detto: “Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio“.

L’avvocato Benvenuto ha commentato così: “Senza entrare nel merito dell’inchiesta coperta dal segreto, la domanda che mi pongo è come possa una ragazza aver assunto cocaina e non ricordare nulla fino all’indomani. La cocaina è nota perché provoca eccitamento, non sonnolenza“.

Il legale ha poi aggiunto: “Ciò a cui dovranno rispondere i magistrati è se abbia assunto a sua insaputa sostanze diverse dalla cocaina che le hanno provocato un tale stordimento da non farle ricordare nulla e, in caso affermativo, chi gliele abbia date e se ci sia o no il coinvolgimento di Leonardo La Russa”.

Le indagini

L’avvocato Stefano Benvenuto, nell’intervista, ha spiegato anche che la sua assistita non è stata ancora chiamata dagli inquirenti per testimoniare.

“Credo che avverrà presto“, ha spiegato il legale.