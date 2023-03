Identificato il tifoso della Lazio con la maglia di Hitlerson e il numero 88: è un ragazzo tedesco

Preso il tifoso laziale con la maglia “Hitlerson“. La polizia è riuscita ad identificare un ragazzo tedesco, simpatizzante della Lazio, che si era presentato allo Stadio Olimpico per il derby con la Roma con una maglietta che faceva chiari riferimenti al nazismo. Con lui identificati anche due tifosi rumeni.

Durante il derby di Roma, svoltosi domenica 19 marzo e conclusosi 1-0 in favore dei biancocelesti, erano circolate le immagini di un ragazzo in Tribuna Monte Mario con una maglietta con il nome “Hitlerson” e il numero 88.

Il vestiario del tifoso faceva chiaro riferimento al nazismo, che negli stadi italiani comporta il Daspo, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive.

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf

— Ruth Dureghello (@dureghello) March 20, 2023