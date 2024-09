Identificato il camionista che a Ventimiglia frustò le migranti nascoste nel tir, si è licenziato dall'azienda

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

È stato finalmente identificato il camionista che, lo scorso luglio a Ventimiglia, ha picchiato alcune migranti con una cinghia. Le generalità dell’uomo sono già in possesso della Procura e del Tribunale di Imperia, e verranno accertate le eventuali responsabilità penali.

Ventimiglia, identificato il camionista che colpì le migranti

Secondo quanto riportato da SkyTg24, sono finalmente note le generalità del camionista straniero che, il 15 luglio scorso, si era accanito con una cinghia su alcune migranti.

In base alla ricostruzione dei fatti l’uomo, 57 anni, aveva sorpreso alcune donne che si erano rifugiate all’interno del suo tir. Le undici donne, delle quali una era in stato di gravidanza, avevano deciso di passare la notte sul mezzo perché esauste.

Sebbene l’aggressore sia straniero, i fatti si sono svolti nel nostro Paese, a Ventimiglia

L’identificazione dell’uomo è stata resa possibile grazie alla analisi degli investigatori, che avevano a disposizione un video che ritraeva l’uomo durante l’atto violento ai danni delle migranti.

Un video ha incastrato l’aggressore

In realtà, durante le indagini, è emerso che erano state proprio le donne a richiedere soccorso al camionista che sostava a Ventimiglia.

Seppur si fossero rifugiate all’interno del camion e vi abbiano passato l’intera notte, infatti, le migranti ormai esauste avrebbero cercato di attirare l’attenzione dell’uomo in cerca di aiuto.

Il camionista, tuttavia, avrebbe risposto con una cinghia, frustando le donne per farle scendere dal mezzo. L’aggressore non era però consapevole del fatto che un anonimo, munito di cellulare, ha ripreso la scena. Il video si è rivelato poi un prezioso aiuto per la conduzione delle indagini.

L’uomo, infatti, non si è recato alla Polizia per segnalare l’accaduto, dettaglio che ha reso molto lunga la sua individuazione.

Il licenziamento dall’azienda bulgara

Dopo un lungo lavoro di indagine, il Commissariato di Ventimiglia è alla fine riuscito ad identificare l’uomo. Mediante il video, che nel frattempo ha fatto il giro dell’Italia tramite i social, gli investigatori sono riusciti ad identificare la targa del mezzo di trasporto.

All’epoca dei fatti, il camionista lavorava per un’azienda bulgara. Ed era proprio in Bulgaria che era diretto l’uomo, che si trovava a Ventimiglia dopo un viaggio in Spagna.

Sembra che l’autore dell’aggressione ai danni delle migranti non lavori più per la suddetta azienda: pare essersi precedentemente licenziato.