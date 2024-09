Identificato il cadavere carbonizzato del 20enne trovato a Pianura vicino Napoli: è Gennaro Ramondino

Un incendio di sterpaglie ha fatto emergere, nelle scorse ore a Pianura (periferia occidentale di Napoli), il cadavere carbonizzato di un ragazzo di 20 anni. Il corpo è stato identificato: è quello di Gennaro Ramondino, classe 2004, residente nella zona di Fuorigrotta.

Napoli, a Pianura emerge il cadavere di un 20enne: è di Gennaro Ramondino

Dai primi accertamenti è emerso che sul corpo c’erano tre fori di proiettile, il che spinge a credere che il decesso non sia legato all’incendio di sterpaglie.

L’ipotesi è che il ragazzo sia stato ucciso e che poi il suo corpo sia stato dato alle fiamme per nasconderne l’identità o quantomeno per coprire le tracce di chi gli ha tolto la vita.

Non si esclude nemmeno la pista contraria, cioè che qualcuno abbia appiccato l’incendio con l’intento di fare trovare il cadavere.

La salma è stata posta sotto sequestro.

Gennaro Ramondino ritenuto vicino ai Santagata

Si ritiene che Gennaro Ramondino fosse vicino al gruppo Santagata, di recente disarticolato dalle forze dell’ordine. Due anni fa, nel settembre 2022, aveva subito un agguato a Varcaturo, dove fu ferito con dei colpi di pistola a un ginocchio e a un braccio.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, intervenute dopo il ritrovamento del cadavere, rinvenuto in campagna, in stato di abbandono, in una traversa di via Montagna Spaccata, lungo la strada che conduce verso la zona dei Pisani.

Il punto sulle indagini

Gli inquirenti stanno cercando di capire se il 20enne sia stato ucciso sul posto in cui è riemerso il cadavere oppure se il corpo sia stato portato successivamente sul luogo del ritrovamento.

Le indagini stanno seguendo la pista che conduce verso un caso di omicidio legato alla criminalità organizzata. Indicazioni ulteriori per fare chiarezza potrebbero arrivare dagli esami medico legali disposti dalla procura e dalla ricerca di eventuali testimoni.