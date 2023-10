I sintomi della nuova variante Covid HV1 spiegati dagli esperti: cosa sappiamo sui contagi e quanto è diffusa

La nuova variante del Covid è stata identificata come una sottovariante di EG.5 da Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia presso il Campus Biomedico di Roma.

“Il problema, diciamo così, è che ha una mutazione che ricorda la Delta, ma ce l’aveva anche la sua ‘mamma’ EG.5” ha specificato Massimo Ciccozzi alla Adnkronos. “Insomma non significa che per questo motivo torniamo indietro e che il virus, invece di attaccare le vie aeree superiori, scende di nuovo nei polmoni come all’inizio. Non ci credo, perché l’evoluzione fa sempre passi avanti e mai indietro”, ha chiarito l’esperto.

“Potrebbe accadere che la variante originaria EG5 si stabilizza, come accaduto con Omicron, e crea una serie di sottovarianti, tipo questa. Una cosa è certa, però – sottolinea Ciccozzi – a livello di evasione del sistema immunitario si comporta come l’intera famiglia Omicron. L’unica che un po’ si distingue immunogeneticamente da tutte le altre è Pirola, ma HV.1 è una sottovariante di EG5, quindi non mi preoccuperei più di tanto”, ha specificato Ciccozzi, aggiungendo che di varianti se ne vedranno ancora tante.

I sintomi di Omicron

“La variante Omicron è estremamente contagiosa, ha una contagiosità molto vicina a quella del morbillo” spiegava Ciccozzi in un’intervista a gennaio 2022.

“Le infezioni da da variante omicron sono più lievi, per questo si dice che il virus si stia ‘raffreddorizzando’, sta iniziando il suo adattamento all’uomo e quindi sta diventando un normale coronavirus”.

Ciccozzi spiegava che con il tempo, avremmo imparato a convivere con il virus. “Potrebbe volerci molto tempo o magari basterà quest’anno per completare l’adattamento, dipenderà molto dalla pressione che noi faremo, tra mascherine e vaccino. Queste due pressioni faranno sempre di più in modo che il virus andando avanti si endemizzi e diventi sempre di più un nostro normale compagno di viaggio, un coronavirus normale che ci darà un po’ di raffreddore, un po’ di mal di gola, una febbricola. ”