I nonni del killer di Paderno Dugnano vicini al nipote, le parole dopo la strage e la nomina del tutore

È ai nonni che si rivolge il 17enne autore della strage di Paderno Dugnano. Rinchiuso nel carcere minorile Beccaria di Milano, il giovane killer chiede di poter incontrare al più presto il nonno e la nonna materni. E loro, fanno sapere tramite il legale della famiglia, sono pronti ad ascoltare il nipote, affermando di non aver alcuna intenzione di abbandonarlo.

I nonni dei killer: “Non lo abbandoneremo”

Il 17enne arrestato dopo l’omicidio di madre, padre e fratello minore, dal carcere minorile Beccaria, chiede dei parenti rimasti.

Il giovane, afferma ai microfoni di TgCom il difensore Amedeo Rizza, desidera un incontro con i nonni materni e la zia: “Ha chiesto dei familiari, che in questo momento sono i nonni, la zia, e di quando potrà avere un colloquio con loro. Dopo la decisione di convalida di domani, potrà”.

Fonte foto: ANSA Fiori fuori dalla villetta di via Anzio a Paderno Dugnano

E i nonni si dichiarano aperti a un confronto. Malgrado “il dolore per la perdita di sua figlia e dell’altro nipote” racconta il legale, e il non riuscire a spiegarsi “quello che è accaduto”.

“Non lo abbandoneremo mai, gli staremo sempre vicino” sono le parole del nonno Riccardo, padre di Daniela, la madre 49enne morta assieme al marito e al secondogenito.

Un tutore legale per il 17enne

A seguito della confessione del triplice omicidio da parte del minore, il Tribunale di Monza ha nominato per lui un tutore legale, un’avvocata.

Il ragazzo, ha spiegato l’avvocato Rizza, “alterna un racconto apparentemente tranquillo a momenti di pianto a dirotto. Il pensiero di quello che ha fatto comporta uno stato d’animo molto agitato e provato”.

“Lui è tranquillo, per quanto si possa usare questo termine in questo momento. Sa che dovrà affrontare ancora questo atto e sa che dovrà rispiegare per la terza o quarta volta quello che è successo, cosa che ovviamente un po’ lo turba” ha spiegato Rizza riguardo la prossima l’udienza di convalida.

La strage di Paderno Dugnano

Nel frattempo, proseguono i sopralluoghi dei carabinieri nella villetta di via Anzio, a Paderno Dugnano, dove si è svolta la strage. Gli agenti indagano col fine di riscontrare qualsiasi elemento utile alla ricostruzione delle dinamiche del triplice omicidio.

Ancora da stabilirsi la data degli esami autoptici sui corpi delle vittime che, riporta la stampa, riporterebbe un numero significativo di coltellate.