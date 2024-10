I diari di Filippo Turetta prima dell’omicidio di Giulia Cecchettin: tutti gli appunti sui suoi comportamenti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un’esclusiva di Quarto Grado, mandata in onda durante la puntata del 4 ottobre e condivisa anche sull’account ufficiale X, ha reso pubblici alcuni dettagli inquietanti su Filippo Turetta. Prima dell’omicidio dell’ex Giulia Cecchettin, l’assassino avrebbe compilato una serie di file, ritrovati sul suo computer, all’interno dei quali Turetta avrebbe descritto minuziosamente (e con frustrazione) i comportamenti e le mancanze dell’ex fidanzata.

Gli appunti di Filippo Turetta

Cartella cambi nel comportamento di Giulia ritrovata tra i file del pc di Turetta, Filippo ha annotato minuziosamente dei dettagli. Il file è aggiornato fino al 3 novembre, otto giorni prima di compiere il delitto che ha tolto la vita a Giulia Cecchettin.

A prima vista potrebbe sembrare una lista redatta da un contabile, ma non lo è: Turetta ha annotato, in maniera quasi maniacale, ogni azione compiuta dalla Cecchettin nei suoi confronti.

Filippo Turetta e Giulia Cecchettin

Comportamenti che, ovviamente, erano quelli di una ex, e non di un’attuale compagna. Tuttavia, la lista permette di leggere un certo grado di frustrazione in Turetta.

“A differenza mia non mi include nella sua vita e mi lascia sempre solo senza invitarmi”, “mi ignora”: questo il tenore degli appunti di Turetta.

L’ultimo aggiornamento otto giorni prima dell’omicidio di Giulia Cecchettin

Le note risalgono al mese di luglio 2023 e proseguono: ne sono state ritrovate decine.

Filippo Turetta, infatti, aggiornava il file anche diverse volte al giorno.

Sebbene totalmente scritto dal punto di vista dell’omicida, questa sorta di “diario” di Turetta mette in evidenza come Giulia abbia cercato di allontanare quello che ormai considerava solo un ex.

Tuttavia, la giovane ha dovuto fronteggiare le continue richieste di contatto da parte di Filippo, che invece di andare avanti e farsene una ragione si sfogava annotando i comportamenti e quelle che percepiva come delle mancanze da parte di Giulia.

L’ultimo aggiornamento risale al 3 novembre 2023, otto giorni prima dell’omicidio, avvenuto l’11 novembre dello stesso anno.

Turetta annotava ogni particolare

Non mancano, poi, altri dettagli inquietanti: nei file “Cambi nel comportamento di Giulia”, Filippo Turetta annotava ogni minimo movimento della Cecchettin.

L’omicida era anche arrivato ad annotare i messaggi scambiati con la giovane, oltre che il posto che Giulia occupava quando assisteva alle lezioni all’università.