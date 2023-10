I curdi del PKK rivendicano l'attentato ad Ankara in Turchia: "Contro il massacro del popolo in Kurdistan"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Rivendicato l’attentato ad Ankara. Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, conosciuto come PKK e considerato dal molti stati un’organizzazione terrorista si è preso la responsabilità dell’attacco che ha causato due feriti oltre alla morte dei due attentatori.

Il comunicato di rivendicazione del PKK

Il Partito dei Lavoratori del Kurdista, conosciuto con la sigla PKK, ha rivendicato l’attentato sventato dalle forze di polizia della Turchia questa mattina nella capitale Ankara. L’agenzia Anf, vicina al gruppo, ha pubblicato un video firmato dal Battaglione degli Immortali.

Stando a quanto riportato nel comunicato, l’attacco sarebbe solo un avvertimento contro il governo turco, responsabile secondo il PKK di opprimere il popolo curdo. Nella giornata di oggi il parlamento di Ankara riapriva dopo la pausa estiva.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan

“Se il regime fascista dell’Akp (il partito di governo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan)continuerà a commettere questi crimini, le azioni legittime della giustizia rivoluzionaria continueranno” conclude il comunicato del PKK.

Cos’è il PKK

Il PKK è un gruppo politico curdo attivo in particolare in Turchia, che sia Ankara sia buona parte dei suoi alleati occidentali, riconoscono come organizzazione terroristica internazionale.

Da anni i membri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan combattono il governo della Turchia, opponendosi all’oppressione delle minoranze curde che abitano la parte più orientale del Paese.

Il PKK è entrato anche nella trattativa della Svezia per entrare nella NATO. In passato infatti Stoccolma aveva accolto diversi rifugiati politici curdi, raffreddando le relazioni diplomatiche con Ankara.

L’attentato di Ankara

Nella mattinata di domenica una persona si è fatta saltare in aria e un’altra è stata fermata dalla polizia nell’ambito di un attacco terroristico contro il ministero dell’Interno turco nella capital Ankara.

“Grazie a un pronto intervento, due scellerati terroristi sono stati neutralizzati. Questi vili attentatori non sono stati in grado di realizzare il loro obiettivo e mai ci riusciranno“ha commentato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Due agenti di polizia che sono intervenuti per fermare gli attentatori sono rimasti feriti leggermente. Erdogan non ha rinunciato al discorso di apertura del parlamento che dovrà svolgersi nei prossimi giorni.