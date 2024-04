I casi umani del letale Virus B delle scimmie: parla l'esperto dopo l'allarme scattato in Cina

Forse ti può interessare

Casi di vaiolo delle scimmie in Toscana salgono a 13, intervista a Matteo Bassetti: "Migliaia in ultimi anni"

L'infettivologo Matteo Bassetti sull'aumento dei casi di vaiolo in Toscana: “Migliaia negli ultimi due anni, ma questo nome crea stigma come per l’Hiv”