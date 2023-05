Paura a Cagliari, paziente fugge dal reparto di psichiatria e ruba un camion dei rifiuti: speronate delle auto

Momenti di paura a Cagliari, dove un paziente in cura presso il reparto di psichiatria del Santissima Trinità è fuggito dall’ospedale rubando un furgone dei rifiuti. Una fuga rocambolesca, per fortuna senza gravi conseguenze.

La dinamica

L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 21 maggio. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il paziente sarebbe fuggito dall’ospedale rubando il furgone a un operatore della raccolta dei rifiuti.

Con il mezzo avrebbe così speronato diverse automobile parcheggiate nella vicina via Campania, non molto distante dal nosocomio dove il paziente era ricoverato.

Il testimone

All’Unione Sarda, un’automobilista racconta essersi visto “piombare addosso” il mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti.

A bordo, spiega, “avevo visto una persona disabile. Si è schiantato contro la fiancata della mia automobile: la macchina è da buttare, ma almeno sto bene”, ha aggiunto l’automobilista testimone di quanto accaduto.

Nessun ferito

Fortunatamente, l’episodio non ha avuto gravi conseguenze e non si registrano feriti. Come riporta La Nuova Sardegna, nel corso della fuga, a un certo punto il furgoncino si è bloccato e il paziente è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Campania a Cagliari, luogo della rocambolesca fuga del paziente di psichiatria

A liberarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco. La polizia, giunta sul posto con alcune pattuglie, lo ha riaccompagnato al vicino ospedale. Nessuno degli automobilisti a bordo delle auto speronate è rimasto ferito.

Sul fronte della cronaca cagliaritana, il 9 maggio 2023 un uomo di 44 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone del quarto piano dell’hotel in cui soggiornava. L’uomo, riferiscono i media locali, era il sindaco di una cittadina polacca e si trovava in Sardegna insieme ad altri connazionali per una trasferta istituzionale che prevedeva una serie di visite nell’isola

L’episodio è avvenuto all’Hotel Due Colonne, struttura del centro storico Cagliaritano. A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha trovato il 44enne agonizzante in strada.

Il 3 maggio 2023, invece, un motociclista di 28 anni, un carabiniere, è morto in seguito allo scontro tra la sua moto e un furgone. Nel violento impatto è stata sbalzato via ed è finito sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri. Illeso il conducente del furgone.