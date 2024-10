Hotel di 10 piani crollato in Argentina a Villa Gesell, almeno un morto: diverse persone sotto le macerie

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’hotel Dubrovnik di 10 piani è crollato nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre a Villa Gesell, piccola città balneare in Argentina, a 4 ore di macchina da Buenos Aires. Ci sarebbe almeno un morto, più diverse persone sotto le macerie.

Hotel crollato in Argentina, almeno un morto e persone sotto le macerie

L’hotel Duvrobnik, struttura in fase di ristrutturazione, è crollato improvvisamente nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre, intorno all’una.

Secondo quanto riferito dal Clarín, il retro della struttura principale sarebbe collassato.

All’interno pare ci fossero lavoratori di un cantiere che si stava svolgendo in modo clandestino, senza rispettare le normative municipali, né con il permesso comunale necessario: lo stesso cantiere, infatti, era stato sospeso ad agosto, come ha spiegato l’Amministrazione di Villa Gesell.

Ci sarebbero tra le 7 e le 9 persone disperse sotto le macerie.

La polizia avrebbe anche confermato al quotidiano argentino che ci sarebbe almeno un morto.

I soccorsi, 80 vigili del fuoco sul posto

Sul posto ci sarebbero circa 80 vigili del fuoco, al lavoro per trovare i dispersi e mettere in sicurezza l’area:

Ignote le cause del crollo di circa l’80% dell’edificio, che era in fase di ristrutturazione.

Il sindaco di Villa Gesell, Gustavo Barrera, ha spiegato alla stampa locale che è impossibile usare macchinari per rimuovere le macerie, che vanno tolte manualmente, in una vera e propria corsa contro il tempo per trovare, ancora vivi, gli eventuali dispersi.

Barrera ha anche aggiunto che era stata concessa un’autorizzazione a cambiare i pavimenti, ma non a “toccare la struttura”.

Colpito anche un edificio vicino

Il crollo dell’hotel ha coinvolto anche un edificio di tre piani, pieno di appartamenti, vicino all’albergo.

Pare che la maggior parte non fossero abitati: dei 9 dispersi stimati, sembra che 7 si trovassero nell’hotel e 2 nel secondo edificio.

Non ci sarebbero pericoli di crollo per le altre strutture vicine nella cittadina dell’Argentina.