Hotel crolla a Kröv in Germania, due morti e alcuni dispersi sotto le macerie: c'è anche un bambino

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia in Germania. A Kröv, a circa 100 chilometri da Francoforte, un hotel è crollato all’improvviso nella serata di martedì 6 agosto. Ci sarebbero due morti accertato, oltre ad alcuni dispersi sotto le macerie, tra cui un bambino.

Hotel crollato a Kröv, in Germania

L’hotel Zur Reichsschenge è crollato a Kröv, sulla riva della Mosella nella zona della Renania-Palatinato, vicino al confine con il Lussemburgo: si tratta di una meta turistica estiva, con i suoi vigneti e castelli.

All’improvviso, nella serata di martedì 6 agosto, sarebbe venuto giù un piano dell’edificio.

Fonte foto: iStock La zona in cui sorge Kröv, in Germania, cerchiata in blu

Due morti e alcuni dispersi

Al momento del crollo – le cui cause non sarebbero ancora state rivelate – nell’albergo si trovavano 14 persone: 5 si sono salvate.

Il bilancio della stampa tedesca – ancora non definitivo – parla di:

2 morti

3 dispersi

Altre 4 persone, tra cui un bambino di due anni, due donne e un uomo, sono state estratte vive.

Difficili le operazioni di soccorso

I soccorritori – circa 250 secondo l’Ansa – starebbero avendo delle difficoltà nelle operazioni, data l’instabilità della parte dell’hotel che non è ancora crollata (ma che rischia di farlo).

Nella cittadina della Germania, il cadavere non è ancora stato recuperato.

Nel frattempo sono state evacuate circa 30 persone che si trovavano negli edifici vicini, per via del rischio di danni che un crollo completo dell’hotel potrebbe causare nella zona.