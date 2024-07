Hollywood Reporter Roma senza giornalisti dopo le dimissioni per stipendi non pagati: lascia pure il direttore

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un lungo calvario. Nella giornata di lunedì 1° luglio hanno presentato le dimissioni il direttore e i giornalisti di The Hollywood Reporter Roma, edizione italiana della prestigiosa testata di intrattenimento nata a Los Angeles negli anni ’30. Le decisione di tutta la redazione, definita “estremamente sofferta”, è arrivata dopo mesi di stipendi non pagati.

Le dimissioni dei giornalisti di The Hollywood Reporter Roma

“I giornalisti di The Hollywood Reporter Roma hanno preso una decisione estremamente sofferta, per non dire drammatica“, ha fatto sapere la redazione attraverso un comunicato.

“Da mesi – prosegue la nota – non ottengono lo stipendio, da mesi la società editrice di THR Roma appare incapace di offrire una qualsivoglia prospettiva realistica alla testata. Per mesi hanno continuato a lavorare e a realizzare con passione un giornale in condizioni che si sono fatte via via proibitive“.

Per questo, riporta il testo diffuso, tutti insieme gli autori della rivista hanno deciso di presentare le proprie dimissioni per giusta causa. Dimissioni effettive a partire da oggi, lunedì 1° luglio 2024.

La versione nostrana della rivista esiste dall’aprile 2023 e viene pubblicata dalla società Brainstore Media, di proprietà di Gian Marco Sandri. Lo scorso 18 giugno i giornalisti avevano indetto uno sciopero di 5 giorni, poi prorogato a oltranza. L’editore aveva risposto allo sciopero comunicando che l’azienda avrebbe ritrovato “l’equilibrio finanziario entro il terzo trimestre del 2024”.

Una scelta sofferta

Il comunicato tiene a precisare di come sia stata una scelta sofferta: “Anche perché una testata leggendaria e un marchio formidabile come The Hollywood Reporter sicuramente ha tutte le potenzialità per conquistare uno spazio importante nel panorama editoriale italiano. I giornalisti di THR Roma lo hanno dimostrato: con i loro servizi, le loro interviste, i loro reportage, le loro esclusive“.

Tutto questo però non è bastato. Senza un fondamento progettuale basato sui fatti e su scelte economiche in grado di offrire un futuro in un mercato in estrema difficoltà come quello giornalistico, è risultato impossibile proseguire.

Per questo, “con dolore”, i giornalisti “dicono addio al loro giornale al quale hanno lavorato con determinazione, passione e abnegazione“.

Le parole del direttore

Anche il direttore Boris Sollazzo ha detto la sua in un post su Instagram, con tono amareggiato. L’uomo, alla guida del magazine dopo le dimissioni di Concita de Gregorio a febbraio 2024, ha sottolineato come i problemi fossero iniziati già da tempo.

Sollazzo ha detto di aver accettato la direzione “solo per spirito di servizio, per proteggere i posti di lavoro e un progetto di valore, per difenderli. Lo stesso motivo per cui ora me ne vado. Perché non è più possibile farlo”.