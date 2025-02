Hollywood alle Eolie per il film di Christopher Nolan sull'Odissea: sopralluoghi a Lipari, Vulcano e Panarea

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il nuovo film di Christopher Nolan, intitolato Odissea, sarà girato anche in Italia e, più precisamente, alle isole Eolie. I primi sopralluoghi nelle isole di Lipari e di Vulcano sono già iniziati e una ricognizione è stata fatta anche a Panarea. Il nuovo kolossal di Hollywood del regista premio Oscar è un adattamento del celebre poema di Omero.

I sopralluoghi alle Eolie per il film Odissea di Nolan

La Sicilia sarà una delle location delle riprese cinematografiche del nuovo film del regista premio Oscar Christopher Nolan, dal titolo Odissea e con protagonista Matt Demon nei panni di Ulisse. Il kolossal di Hollywood è un adattamento del poema di Omero.

Alcuni responsabili della società di produzione Universal Pictures, come riportato dall’agenzia ANSA, hanno effettuato alcuni sopralluoghi nelle isole di Lipari e di Vulcano. Una ricognizione è stata fatta anche nell’isola di Panarea. Altri sopralluoghi sarebbero stati effettuati anche in altre località del Mediterraneo.

Il protagonista del kolossal, adattamento del poema di Omero, sarà Matt Damon.

Le location alle Eolie del nuovo film di Christopher Nolan

Sui luoghi precisi che saranno scelti alle isole Eolie per fare da sfondo alle riprese del nuovo film di Christopher Nolan non sono ancora emerse indicazioni particolari.

I residenti, però, hanno fatto riferimento a luoghi come la Grotta del cavallo a Vulcano, la Pietra del Bagno a Lipari e la riserva naturale di Basiluzzo a Panarea.

Il cast del nuovo film di Nolan Odissea

Il cast di Odissea (The Odyssey), il nuovo film del regista premio Oscar Christopher Nolan, è stellare.

Oltre a Matt Demon che, come detto, interpreterà il ruolo del protagonista Ulisse, spiccano i nomi di Anne Hathaway (nel ruolo di Penelope), di Tom Holland (nel ruolo di Telemaco), di Zendaya (nel ruolo della ninfa Calipso), di Robert Pattinson (nel ruolo del dio Hermes), di Jon Bernthal (nel ruolo di Antinoo), di Benny Safdie (nel ruolo di Polifemo) e di Mia Goth (in un ruolo ancora non rivelato).

Lupita Nyong’o e Charlize Theron sono state annunciate entrambe per il ruolo di Circe.