Herzog paragona i tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam alle vittime del 7 ottobre: "Pogrom antisemita"

Al termine della partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, giocata la sera di giovedì 7 novembre, alcuni tifosi israeliani sono stati aggrediti nei pressi di diversi bar della città da manifestanti filo-palestinesi. Il presidente Isaac Herzog ha espresso profonda indignazione per l’accaduto, definendo gli attacchi un “pogrom antisemita”.

Tifosi israeliani aggrediti, Herzog: “Pogrom”

Ad Amsterdam almeno dieci persone sono rimaste ferite e la polizia olandese ha effettuato 57 arresti, come riferito dall’agenzia di stampa Anp.

Herzog ha paragonato l’aggressione ai tifosi israeliani dopo Ajax – Maccabi agli eventi traumatici del 7 ottobre, quando Israele subì un violento attacco da Hamas.

Fonte foto: ANSA

La polizia olandese schierata in difesa dei tifosi del Maccabi Tel Aviv dopo la partita con l’Ajax

In un messaggio su X (ex Twitter), Herzog ha dichiarato: “Vediamo con orrore le immagini che speravamo di non rivedere più”, e ha messo in guardia tutti i Paesi che si dichiarano a favore della libertà di tutelare i loro cittadini israeliani ed ebrei.

Secondo Herzog, quanto accaduto è stato un vero e proprio pogrom.

Il duro attacco di Netanyahu

Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è intervenuto, parlando di “un attacco antisemita premeditato”.

Durante una conversazione con il primo ministro olandese Dick Schoof, Netanyahu ha chiesto che siano intensificate le misure di sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi.

La presa di posizione di Schoof

Da parte sua, Schoof ha condannato fermamente gli attacchi, promettendo che i responsabili saranno perseguiti.

Ha anche rassicurato Netanyahu sull’impegno delle forze dell’ordine olandesi a garantire la sicurezza di tutti i cittadini israeliani e ad agire con fermezza contro ogni episodio di antisemitismo.

La reazione alle violenze andate in scena in Olanda si è estesa anche a figure politiche locali, come il leader dell’ultradestra olandese Geert Wilders, che ha invocato l’espulsione dei responsabili e chiesto un intervento più deciso da parte del governo olandese.