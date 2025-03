Heather Parisi e gli insulti choc a Zelensky dopo lo scontro con Trump: i tweet incendiari della showgirl

Heather Parisi, tramite dei tweet pubblicati su X, ha commentato il disastroso incontro con protagonisti Donald Trump e Volodymyr Zelensky, arrivando a insultare pesantemente il presidente ucraino. La showgirl ha dato del “pagliaccio” e del “dittatore” al numero uno di Kiev, lodando invece l’attuale inquilino della Casa Bianca. Inoltre ha lasciato trapelare apertamente tutto il suo disprezzo per le amministrazioni guidate da Joe Biden e Barack Obama.

Scontro con Donald Trump, Heather Parisi insulta Volodymyr Zelensky

“Da americana trovo disgustoso che un pagliaccio travestito da presidente venga nell’Oval Office a dire quello che l’America “sentirà” nel futuro”, ha tuonato Heather Parisi tramite il suo account X, riferendosi a un passaggio chiave dello scontro tra Zelensky e Trump.

“Non voglio più che un solo centesimo dei tax payers americani finisca nelle tasche di quest’uomo – ha aggiunto la coreografa -. Non voglio più che una sola vita Ucraina sia sacrificata con la complicità del mio Paese per la stupidità di questo dittatore“.

Fonte foto: ANSA Trump e Zelensky nello Studio Ovale

“Se gli europei e gli italiani vogliono continuare a sacrificare sanità pubblica, pensioni, il loro welfare e il futuro dei loro figli per un pazzo, lo facciano da soli. Good luck with that!”, ha chiosato.

La showgirl contro il “mainstream Ue”

In un secondo tweet la Parisi ha accusato i media europei di aver manipolato i video dell’incontro nello Studio Ovale: “Tutta la conferenza stampa senza interpolazione del mainstream Ue che vuol far passare l’idea che Trump ha teso un’imboscata a Zelensky. Non è così.

Zelensky ha fin dall’inizio deliberatamente messo in discussione il negoziato e lo ha voluto fare in mondovisione per smerd*re gli Usa”.

Il terzo tweet: “America di Biden e Obama falsa e ipocrita”

La showgirl statunitense ha digitato un terzo tweet incendiario dove ha continuato a criticare in modo feroce Zelensky, avendo parole dure anche per gli ex presidenti Biden e Obama.

“Mi sorprende che ci si sorprenda per quello che è successo nell’Oval Office. L’America di Trump non è una America migliore, ma non è l’America falsa, ipocrita e subdola di Biden e Obama. Trump ha parlato da padrone, perché gli americani lo sono sempre stati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale“.

E ancora: “Zelensky è stato trattato da servo, perché lo è e lo è sempre stato anche con Biden che per tre anni ha gonfiato senza limiti il suo ego e le sue disponibilità, facendogli credere di essere l’eroe del mondo libero. Ma non lo è mai stato. Biden & Co. l’hanno preso per i fondelli per provocare e logorare la Russia. E lui ci ha messo del suo con crimini orrendi contro le minoranze Russe”.

“La guerra in Ucraina è sempre stata una guerra per procura degli Usa alla Russia. La Ue e tutto il mainstream finanziato dai Dem ha fatto finta di non capirlo e a pagarne le conseguenze è stata la gente Ucraina, Russa, europea e americana. Adesso però è venuto il momento di finirla. A qualsiasi costo”, ha concluso la Parisi.

I suoi interventi sono stati commentati da molti utenti i quali si sono divisi. Da una parte chi ha trovato la sua analisi azzeccata, dall’altra chi ha sostenuto che non abbia capito nulla di quel che sta succedendo.