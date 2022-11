Hawaii: dopo 38 torna ad eruttare Mauna Loa, il vulcano più grande del mondo

È tornato ad eruttare Mauna Loa, il vulcano attivo più grande del mondo (per volume). Erano quasi quarant’anni che il vulcano non si svegliava.

Nessuna delle recenti eruzioni del Mauna Loa ha causato vittime, e anche se al momento non si segnalano danni l’allerta resta alta.

L’eruzione del vulcano Mauna Loa

L’eruzione è iniziata nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 novembre.

Fonte foto: ANSA Una vista del Mauna Loa durante l’eruzione

Secondo lo United States Geological Survey (USGS), come riportato da AdnKronos, “tutto indica che l’eruzione rimarrà nella zona della Northeast Rift”.

“Al momento le colate di lava sono limitate all’area sommitale del vulcano e non minacciano gli insediamenti a valle”, specificano dall’agenzia americana.

L’eruzione del Mauna Loa, che si trova nel Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, per ora non è una minaccia per gli abitanti e non sta creando problemi al traffico aereo.

Le precedenti eruzioni

Secondo recenti studi, il Mauna Loa potrebbe essere attivo da almeno 700mila anni. L’ultima eruzione risale al 1984, senza creare particolari problemi.

Da allora il vulcano è rimasto silente, per quello che è diventato il periodo di quiete più lungo mai registrato nella sua storia.

I pericoli del vulcano Mauna Loa

A parte qualche eccezione, in generale le eruzioni del Mauna Loa non causano vittime, mentre i danni alle cose sono un evento comune, con conseguenze spesso economicamente costose per gli abitanti.

Al momento, anche se dal USGS specificano che “la lava sta ancora eruttando dalla sommità e sta traboccando dalla caldera”, la Us federal aviation admnistration monitora con particolare attenzione “l’eruzione vulcanica, per emettere delle direttive una volta che sarà determinata la portata della nuvola di cenere”.