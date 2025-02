Hashish e cocaina nascosti nei parchi di Roma: 8 arresti per spaccio grazie al fiuto del cane antidroga Faro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di otto persone arrestate il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Roma. Gli agenti, guidati dal cane antidroga ‘Faro’, hanno rinvenuto e sequestrato hashish e cocaina nascosti in aree verdi urbane. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri nella zona di Tor Bellamonaca, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal dirigente del VI Distretto di PS Casilino, con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli stupefacenti erano occultati tra i ciuffi d’erba e in fessure tra i gradini di spazi pubblici, ma il fiuto di ‘Faro’ ha permesso di individuarli. Durante l’operazione, alcuni dei fermati hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dagli agenti.

Reati contestati

Oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati contestati anche i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale ad alcuni dei soggetti fermati. L’operazione ha incluso anche il controllo di video lottery, spesso frequentate da soggetti pregiudicati, e l’accesso a strutture ricettive low cost per prevenire l’uso come rifugio per persone controindicate.

Sanzioni e controlli

I gestori di attività commerciali sono stati sanzionati per violazioni delle norme sugli orari di sospensione delle attività di gioco. Inoltre, il gestore di una struttura ricettiva è stato denunciato per non aver comunicato le generalità degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza nei termini prescritti. Complessivamente, sono state identificate circa 350 persone e controllati numerosi veicoli.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della Polizia di Stato o consulta la pagina dedicata a Roma.

Fonte foto: IPA