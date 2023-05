Hasbulla arrestato per aver bloccato il traffico: la bravata della star di TikTok e dei meme, che chiede scusa

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La star dei social Hasbulla Magomedov, noto per i suoi meme e i suoi video virali su TikTok, è stato arrestato in Daghestan, repubblica della Federazione russa dove vive. L’influencer affetto da nanismo ipofisario è diventato famoso per le sue espressioni, gli scherzi e le provocazioni messe in scena con la sua crew, ma la sua ultima bravata l’ha fatto finire questa volta in manette.

Hasbulla arrestato in Daghestan

Durante l’addio al celibato di uno dei suoi amici, Hasbulla e il suo gruppo sono stati fermati per alcune ore dalle forze dell’ordine russe per i disordini commessi per le strade di Makhachkala, capitale del Daghestan.

La comitiva è stata beccata mentre sgommava tra le macchine causando il blocco del traffico fino a provocare un incidente, fortunatamente senza feriti. Hasbulla non era alla guida ma è stato ripreso all’interno di una delle auto nei video che hanno fatto il giro dei social. Dalle immagini diventate virali si vedono le quattro auto che sfrecciano e compiono testacoda agli incroci.

Le scuse di Hasbulla

Per l’episodio la star dei social ha chiesto scusa sui suoi canali social: “Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo”.

Anche il portavoce del Ministero degli affari interni del Daghestan ha commentato l’accaduto: “Il modo in cui nel Daghestan si festeggiano gli addii al celibato sono famosi anche oltre la Repubblica. In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare. Bloccano le strade, sgommano, sbattono le auto una contro l’altra. Tutte cose che non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali”.

Fonte foto: Ipa La star dei social Hasbulla Magomedov

Chi è Hasbulla Magomedov

Classe 2002, Hasbulla Magomedov è un influencer russo nato a Makhachkala, affetto da nanismo ipofisario, una rara patologia che, nonostante la sua età, gli dà l’aspetto di un bambino.

Hasbulla è noto al pubblico social da quando, nel 2020, ha cominciato a postare video diventati presto virali. In alcuni di questi guida in braccio a un suo amico, o partecipa a risse con persone che sono il doppio di lui. In tre anni ha raggiunto il tetto di 9 milioni di follower. Grazie alle sue ‘avventure’ Hasbulla è stato nominato ambassador dell’organizzazione statunitense di arti marziali ‘Ultimate Fighting Championship’.