Harvey Weinstein in ospedale dopo un malore in carcere, operato d'urgenza al cuore: come sta l'ex produttore

Ricovero improvvisto per Harvey Weinstein, l’ex produttore cinematografico condannato a 23 anni di carcere per stupro e violenza sessuale, che si trova ora in ospedale a New York dopo essere stato operato d’urgenza al cuore in seguito a un malore, come confermato dai suoi avvocati.

Gli avvocati di Harvey Weinstein, ex produttore cinematografico caduto in disgrazia in seguito a una condanna a 23 anni per stupro e violenza sessuale, hanno confermato che il 72enne è in terapia intensiva in ospedale a New York per riprendersi da un intervento chirurgico cardiaco d’urgenza.

Nella giornata di ieri, lunedì 9 settembre, Weinstein è stato trasferito dal carcere di Rikers Island, dove sta scontando la sua condanna, al Bellevue Hospital di New York, dov’è stato operato.

harvey Weinstein al tribunale penale di Manhattan durante il processo: il 72enne è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore

“Il signor Weinstein è stato trasportato d’urgenza al Bellevue Hospital ieri sera a causa di diverse complicazioni mediche – hanno dichiarato in una nota i suoi legali, Craig Rothfeld e Juda Engelmayer -Possiamo confermare che il signor Weinstein ha subìto un intervento chirurgico al cuore, ma non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni”.

L’avvocato di Weinstein, Arthur Aidala, ha dichiarato di aver chiesto ai funzionari della prigione di trasferirlo immediatamente a Bellevue “sulla base delle lamentele da lui presentateci in merito ai dolori al petto”, come riportato da Sky News.

Weinstein è stato quindi sottoposto a pericardiocentesi, una procedura per rimuovere il liquido attorno al cuore e ai polmoni. Resta ora ricoverato, ma “non è in condizioni critiche”, come affermato da uno dei sui rappresentanti, Craig Rothfeld.

Rothfeld ha poi aggiunto che Weinstein si trova in terapia intensiva e si sta riprendendo, ma “soffre a causa dell’operazione e deve ancora affrontare diversi altri gravi problemi di salute”.

Le condizioni di salute di Weinstein

Weinstein, che dovrà presentarsi in tribunale il 12 settembre per una nuova udienza, era già stato ricoverato in ospedale a luglio dopo essere risultato positivo al Covid-19 e aver contratto la polmonite.

Ma non è la prima volta che l’ex produttore viene ricoverato, tanto che l’avvocato Arthur Aidala aveva definito il suo assistito “una sorta di disastro dal punto di vista della salute”.

“Come abbiamo ampiamente affermato in precedenza – hanno ribadito i legali in una nota – il signor Weinstein soffre di una serie di gravi problemi di salute che necessitano di cure continue. Siamo grati al team esecutivo del New York City Department of Correction e di Rikers Island per aver agito rapidamente e averlo portato al Bellevue Hospital”.