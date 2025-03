Harrison Ford è malato, non sarà agli Oscar: cos'ha l'attore e cosa si sa della sua fastidiosa malattia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Non ci sarà Harrison Ford agli Oscar 2025. Lo storico attore avrebbe dovuto partecipare come uno dei presentatori nella notte più attesa dell’anno dagli amanti del del cinema, ma non potrà farlo a causa di una malattia. Il mitico Indiana Jones ha il fuoco di Sant’Antonio ed è stato costretto a rinunciare.

Harrison Ford malato: salta gli Oscar

La rinuncia alla serata degli Oscar da parte di una delle star più conosciute al mondo arriva a poche ore dalla consegna delle statuette, destinate a quanti si sono distinti nel cinema mondiale nel corso dell’ultimo anno. L’evento infatti avrà luogo a Los Angeles nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio.

Tra le tante stelle attese, dunque, non ci sarà Harrison Ford, messo KO dal fuoco di Sant’Antonio. L’attore 82enne ha comunicato che preferisce rimanere a casa a riposare dopo aver contratto la fastidiosa malattia.

Fonte foto: IPA Harrison Ford, 82 anni

La malattia e il riposo

Harrison Ford dunque ha declinato l’invito da parte degli Academy Awards nelle vesti di presentatore nella serata delle premiazioni. Ford ha preferito riposarsi ed evitare – così com’è consigliato per i suoi casi – contatti diretti con altre persone. A riportare la notizia sono stati diversi media e, per primi, Entertainment Weekly e People. Per prendere il suo posto gli organizzatori dell’evento avrebbero contattato il collega Mark Hamill.

L’attore che ha interpretato – tra gli altri ruoli – Indiana Jones avrebbe dovuto premiare il vincitore di una delle 23 categorie cui verrà donata una delle famose statuette. Il buonsenso, però, ha prevalso e ha spinto Ford a declinare l’impegno preso, conscio dei forti dolori e dell’affaticamento che questa malattia porta con sé.

Con un grande assente, la 97a edizione si terrà al Dolby Theatre dell’Ovation Hollywood, a Los Angeles. A presentare la cerimonia degli Oscar sarà il conduttore, comico e autore, Conan O’Brien.

Cos’è il fuoco di Sant’Antonio

Il fuoco di Sant’Antonio è il nome comune che si dà all’herpes zoster: si tratta di un’infezione virale causata dalla riattivazione del virus Varicella zoster, lo stesso che causa la varicella.

Comporta un’eruzione cutanea dolorosa con vescicole che si presentano su un lato del corpo o del viso. Può provocare forti dolori neuropatici e, in alcuni casi, complicazioni anche gravi. I sintomi del fuoco di Sant’Antonio sono, come detto, la formazione di un’area cutanea di forma allungata con eritema e vescicole, dolori, febbre, prurito e spossatezza.

Tale condizione è più comune negli adulti sopra i 50 anni, come nel caso di Harrison Ford, può ricomparire anche a distanza di anni – e più volte – e guarisce spontaneamente. In Italia, l’Herpes Zoster colpisce circa 150mila persone ogni anno.