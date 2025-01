Hamburger gratis per attirare i giovani in chiesa, bufera sul parroco di San Pietro a Trissino

La comunità della chiesa di San Pietro a Trissino, in provincia di Vicenza, ha lanciato un’iniziativa per attirare i giovanissimi in parrocchia: una giornata in cui verranno offerti hamburger gratis. Annunciato l’evento sono scoppiate le polemiche: alcuni fedeli, addirittura, hanno scritto al Vescovo Giuliano Brugnotto per comunicare la loro indignazione.

Hamburger gratis in chiesa

L’iniziativa arriva dall’Unità pastorale Castelgomberto-Trissino: il 31 gennaio alle ore 20:30 tutti i giovani “dalla terza media in su” sono attesi per consumare gratuitamente un hamburger in compagnia. Nella stessa data ricorre, non a caso, l’anniversario della morte di San Giovanni Bosco.

Dove? Presso la chiesa di San Pietro, retta da don Domenico Pegoraro che accoglierà i ragazzi per trascorrere insieme a loro una serata di “cibo, musica e divertimento”.

L’evento si chiama “L’hamburger dove non te lo aspetti” ed è stato annunciato dall’Unità pastorale su Facebook il 22 gennaio. Come specificato nella locandina “l’accesso all’evento è libero e gratuito”.

Tuttavia gli organizzatori consigliano di prenotarsi compilando un form online, anche se “la prenotazione non è obbligatoria né vincolante”, ma indicata per il semplice scopo di fare una stima sul numero dei partecipanti.

La comunità di Trissino si indigna, il parroco risponde

A farsi portavoce delle polemiche scoppiate una volta appresa l’iniziativa è la testata La Bussola Quotidiana che parla di “idea bislacca” ma soprattutto parla di fedeli “giustamente inorriditi“. Come già detto, proprio alcuni fedeli avrebbero inviato una lettera al Vescovo di Vicenza, Giuliano Brignotto.

Nel frattempo il parroco don Domenico Pegoraro, ascoltato dal Corriere della Sera, riferisce che “la chiesa, intesa nel senso più ampio del termine, quindi anche come edificio, è da sempre un luogo di accoglienza, di incontro e, perché no, di festa“. Ai fedeli che contestano l’evento ricorda che l’edificio è costruito “ad anfiteatro” e che “la tavolata di condivisione” verrà organizzata “nella parte alta”, dunque in un’area “lontana dall’altare”.

La risposta del Vescovo

Anche Giuliano Brignotto, chiamato a rispondere dai fedeli indignati dall’iniziativa, ha replicato attraverso le pagine del Corriere.

Le sue parole: “Comprendo che ci possa essere una certa reazione” per la scelta del luogo dell’evento, ma “dal punto di vista ecclesiale ritengo importante coinvolgere e porre attenzione a tutti”, soprattutto perché Gesù “credo accoglierebbe e approverebbe iniziative come questa”, senza dimenticare che il 2025 è anche l’anno del Giubileo.