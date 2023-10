Hamas e il massacro infernale del kibbutz di Kfar Aza: uccisi 40 bimbi, alcuni decapitati

Il massacro del kibbutz di Kfar Aza. Un’atrocità inaudita, un qualcosa di mai visto pure da chi la guerra l’ha vissuta e ancora oggi la vive in prima linea. Corpi di bambini decapitati, cadaveri bruciati, persone crivellate di colpi a bruciapelo: l’inferno sulla Terra.

“Non è una guerra, non è un campo di battaglia. È un massacro”

“Non è una guerra, non è un campo di battaglia. È un massacro”. Lo dice Itai Veruv, generale dell’esercito israeliano nel condurre la stampa internazionale nel Un orrore senza fine.

“Si vedono – spiega Veruv – bambini, le loro madri, i loro padri. Nelle loro stanze da letto, nelle stanze dove pensavano di essere al sicuro. Si vede come sono stati uccisi. È qualcosa che pensavamo di poter solo immaginare, dai racconti dei nostri nonni, sui pogrom in Europa. Non pensavamo di poter rivedere certe scene, oggi. Non ho mai visto niente di simile“.

Fonte foto: ANSA

Cadaveri ovunque

I miliziani di Hamas hanno fatto terra bruciata nel kibbutz e, secondo l’ong Zaka, i morti sono circa 200 e sono ovunque: nelle strade, nei giardini delle case, dentro le abitazioni stesse.

Nessuno è stato risparmiato, nemmeno i bambini. Ne sono stati uccisi una quarantina, secondo quanto testimoniato, tra gli altri, da Nicole Zedek, di i24News, che ha citato “alcuni soldati” israeliani presenti sul posto.

“Alcuni di loro non hanno più la testa. Fatta saltare da colpi d’arma da fuoco esplosi da vicino. O mozzata”, ha raccontato Zedek. “È un orrore inimmaginabile“.

La narrazione è stata ritwittata dal profilo ufficiale del governo israeliano su X con il quote: “40 bambini uccisi”.

Anche Nic Robertson, International Diplomatic Editor della Cnn, descrive una situazione inimmaginabile, oltre l’infernale, con “corpi ovunque: uomini, donne, bambini. Con le mani legate, colpiti da armi da fuoco, fatti oggetto di esecuzioni, decapitati”.

“Raccontate al mondo cosa avete visto”

“Siamo andati casa dopo casa, uccidendo molti terroristi”, ha dichiarato un militare israeliano a i24News. “Siamo più forti di loro. Sono molto aggressivi, sono feroci. Hanno mozzato le teste di bambini, di donne. Ma siamo più forti di loro”.

Alcune delle abitazioni del kibbutz, rende noto l’agenzia Reuters, sono totalmente bruciate. “Raccontate al mondo quello che avete visto qui”, ha gridato a un reporter della Reuters un soldato israeliano.