Hackerato il profilo Instagram ufficiale di Giorgia Meloni: post su Elon Musk e Bitcoin, accertamenti in corso

Come confermato da Palazzo Chigi in una nota, nel pomeriggio di domenica 17 marzo è stato hackerato il profilo Instagram ufficiale di Giorgia Meloni.

Il profilo hackerato, riporta il comunicato, è quello personale storico di Meloni aperto anni addietro.

Indaga la polizia postale

Sono attualmente in corso tutti i dovuti accertamenti da parte della Polizia Postale.

L’hackeraggio si è verificato nella giornata di domenica 17 marzo, mentre la premier era impegnata Al Cairo, in Egitto, per stipulare una serie di accordi con il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi.

Come riporta una nota di Palazzo Chigi, i colloqui bilaterali si sono concentrati sull’attuazione del Piano Mattei in Egitto, in particolare sulla cooperazione nel settore della produzione agricola e della sicurezza alimentare. “Abbiamo firmato oltre 10 memorandum d’intesa con l’Egitto su altrettanti temi, tra cui l’agricoltura sostenibile, il sostegno alle Piccole e medie imprese, progetti infrastrutturali e cooperazione sanitaria” ha dichiarato Meloni.

Fonte foto: ANSA/INSTAGRAM

Il post comparso sul profilo di Giorgia Meloni hackerato nella giornata di domenica 17 marzo

L’attacco informatico

Come riferisce l’agenzia Ansa, l’attacco informatico si è verificato mentre il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni era in volo verso Roma al termine della missione diplomatica in Egitto.

Dopo alcuni minuti l’intrusione è stata risolta, ma nel frattempo sui social si sono già diffuse le immagini dei contenuti fake pubblicati.

