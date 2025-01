Hacker 15enne viola i siti dei ministeri, cambia i voti nelle pagelle e le rotte delle petroliere, denunciato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un hacker di 15 anni di Cesena è riuscito a violare i siti di numerosi ministeri italiani, cambiando i voti delle pagelle online e le rotte delle petroliere nel Mediterraneo. La polizia lo ha arrestato dopo un’indagine durata mesi e partita da alcuni accessi anomali alle piattaforme ministeriali.

Denunciato hacker 15enne

La polizia postale e la procura distrettuale di Bologna hanno individuato l’hacker che per mesi ha violato i siti del ministero dell’Istruzione e di altre istituzioni italiane, apportando varie modifiche ai loro contenuti.

Si tratta di un ragazzo di 15 anni, residente in provincia di Cesena, che era stato in grado di bypassare i sistemi di sicurezza di diversi ministeri e di accedere ai loro siti.

Fonte foto: ANSA Agente della polizia postale

L’inchiesta era partita proprio da alcuni accessi ai software di monitoraggio navigazione marittima eseguiti da una persona sconosciuta in provincia di Cesena, che avevano causato allarme. L’hacker infatti si divertiva a “spostare” le petroliere nel Mediterraneo.

I voti cambiati nelle pagelle online

Questo scherzo, che avrebbe potuto avere serie ripercussioni reali, non è però l’unica modifica apportata ai sistemi ministeriali da parte del ragazzo di Cesena denunciato dalla polizia postale.

La sua principale attività si svolgeva infatti nei sistemi del ministero dell’Istruzione e del Merito. Qui aveva preso di mira le pagelle online di decine di studenti: il 15enne si divertiva a cambiare i voti insufficienti in 6.

In questo modo ha anche cancellato molti debiti formativi che comportavano esami di riparazione a settembre per gli studenti coinvolti. L’agenzia Ansa, che ha riportato la notizia, non parla di nessun legame particolare tra il giovane e gli studenti il cui voto è stato modificato.

I genitori erano all’oscuro di tutto

L’inchiesta ha richiesto mesi per individuare la casa dove il ragazzo vive insieme ai genitori. La polizia si è quindi presentata presso l’abitazione e ha sequestrato Pc e altri dispositivi elettronici.

Dato che il ragazzo ha soltanto 15 anni, a giudicarlo sarà la procura dei minori, che si occupa dei casi che vedono come imputati i cosiddetti infradiciottenni, i ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

A quanto è emerso dai rapporti della polizia, i genitori del ragazzo non avrebbero avuto nulla a che fare con la vicenda e sarebbero al contrario stati completamente ignari.