Ha mal di pancia sull'aereo, va in bagno e partorisce: non sapeva di essere incinta

Aveva accusato dolori allo stomaco durante il volo che dall’Ecuador la stava portando in Spagna, ma non era riuscita a darsi una spiegazione. Ma una volta corsa in bagno i dolori si sono trasformati in contrazioni che, nel giro di pochi minuti, hanno portato alla nascita di un bambino in volo. È successo sull’aereo della compagnia KLM partito da Guyaquil e diretto nella penisola iberica, con la neo mamma che però non sapeva di essere incinta.

Dolori in volo, paura per un malore

L’incredibile storia arriva dall’Olanda dove, nel giro di poche ore, la vita di una donna è cambiata drasticamente. Partita da Guyaquil, in Ecuador, verso la Spagna, durante il volo intercontinentale la donna ha accusato forti dolori allo stomaco tanto da richiedere l’assistenza del personale di bordo.

I dolori, sempre più forti alla pancia, avevano addirittura fatto temere il peggio. Impaurita per un possibile malore, la donna si è dunque chiusa nella cabina-bagno dell’aereo nella speranza di riprendersi. Ma quanto successo poco dopo ha sorpreso tutti.

Non sapeva di essere incinta

I forti crampi alla pancia, nel giro di poco, si sono trasformati in contrazioni con la donna che ha subito capito che qualcosa non stava andando come doveva. In aereo erano presenti due medici e un’infermiera di nazionalità austriaca che, capendo il problema, hanno aiutato la donna.

Nel giro di pochi istanti, dunque, tra dolori e contrazioni la donna ha dato alla luce un bambino. Una scena inusuale in quanto, come raccontato dalla diretta interessata, il parto è stato del tutto inaspettato perché lei non sapeva di essere incinta.

Come stanno la mamma e il bambino

Il lieto evento, seppur inatteso, ha quindi portato all’atterraggio in Olanda, ad Amsterdam, dove la neo mamma e il piccolo appena nato sono stati soccorsi e accuditi. Dall’Olanda hanno fatto sapere che mamma e figlio stanno bene e ora sono in attesa di terminare l’iter burocratico per poter raggiungere finalmente la tappa finale del viaggio, Madrid, dove la donna sarebbe dovuta arrivare da sola e che invece le ha regalato un compagno di viaggio per la vita.