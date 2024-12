Gustavo Rodriguez papà di Belen ustionato nell'incendio di un capannone a Gallarate, è grave

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen, è grave dopo essere stato ustionato durante l’incendio di un capannone industriale a Gallarate, in provincia di Varese. Il rogo, che sembra sia stato accidentale, è avvenuto nella zona industriale di Arnate: una fiammata ha investito al volto e alle braccia il 65enne, noto al pubblico anche per aver partecipato con il figlio Jeremias a “L’isola dei Famosi” nel 2022.

Gustavo Rodriguez è grave: vittima di un incendio

Gustavo Rodriguez, padre del personaggio televisivo Belen, è rimasto gravemente ferito giovedì 5 dicembre a Gallarate, colpito da una fiammata che gli ha provocato ustioni al volto e alle braccia.

L’uomo di 65 anni si trovava in un magazzino situato in via Cappuccini, all’interno di un capannone utilizzato come deposito condiviso con altre attività, quando è rimasto vittima dell’incidente.



Gustavo Rodriguez e sua figlia Belen nel 2011

La dinamica dell’incidente

L’episodio è avvenuto al mattino di giovedì, intorno alle 10. Per ragioni ancora da chiarire, il 65enne è stato investito dalle fiamme che hanno interessato la parte superiore del corpo.

Trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, è stato successivamente trasferito al Niguarda di Milano. Gustavo Rodriguez sarebbe in condizioni critiche, dovute al fatto di aver subito ustioni di secondo grado, ma stabili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, mentre le indagini preliminari della polizia indicano una probabile natura accidentale dell’incidente.

Chi è Gustavo, il padre di Belen Rodriguez

Gustavo Rodriguez è conosciuto in Italia non solo come padre della celebre showgirl Belen ma anche per la sua partecipazione all’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”. Nato in Argentina nel 1959, Rodriguez si è trasferito in Italia diversi anni fa per stare vicino ai suoi tre figli, Belen, Cecilia e Jeremias.

In gioventù, Gustavo Rodriguez aveva abbracciato la fede diventando pastore nella Chiesa Anglicana in Argentina. Tuttavia, con l’ascesa al successo di Belen, la carriera della figlia è entrata in conflitto con i principi della sua comunità religiosa.

Questo lo ha portato a lasciare il ministero e a trasferirsi in Italia insieme alla moglie, Veronica Cozzani, per stare vicino ai tre figli.

Appassionato di musica, Gustavo suona il violino e la chitarra e si dedica con amore alla famiglia, inclusa la cura del nipote Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino.