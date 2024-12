Guillermo Mariotto accusato di molestie, Milly Carlucci interviene sul caso scoppiato a Ballando con le stelle

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Ballando con le stelle è scoppiato il caso Guillermo Mariotto, dopo la “fuga” del giudice dello show condotto da Milly Carlucci nel bel mezzo della puntata di sabato 30 novembre e le accuse di molestie per un episodio denunciato pubblicamente dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia. “Ha toccato le parti intime di un ballerino che, imbarazzato, ha cercato di spostarsi e togliere la mano”, ha detto riferendosi a un momento in cui lo stilista, gesticolando, è finito per un istante con la mano sul cavallo dei pantaloni del ballerino Simone Iannuzzi. Milly Carlucci ha deciso di prendere una posizione ufficiale sulle due questioni che riguardano Mariotto, difendendolo pubblicamente sulle accuse di molestie.

Mariotto accusato di molestie, la reazione di Milly Carlucci

Intervistata dal Corriere della Sera, Milly Carlucci ha preso una posizione netta sulle accuse di molestie rivolte a Guillermo Mariotto: “Lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso”.

La conduttrice di Ballando con le stelle ha anche rivelato che, sulla questione, è stato interpellato direttamente il ballerino Simone Iannuzzi: “Nemmeno si era accorto, ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere“, ha spiegato Milly Carlucci.

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle

Sull’accusa di molestie ha poi aggiunto: “La molestia implica una volontà e lì non c’era. Era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico e la senatrice”.

Cosa ha detto Milly Carlucci sulla “fuga” di Guillermo Mariotto

Nel corso dell’intervista, Milly Carlucci ha anche parlato della “fuga” di Guillermo Mariotto: lo stilista ha lasciato all’improvviso il suo posto in giuria a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 30 novembre, per andare a risolvere un problema della maison da lui diretta.

La conduttrice ha detto che in un primo momento non aveva ben capito cosa stesse succedendo: “Sono rimasta abbastanza basita e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro”.

Allo stato attuale non è ancora chiaro se Guillermo Mariotto tornerà nella giuria di Ballando con le Stelle nella prossima puntata in programma sabato 14 dicembre.

Sul tema, Milly Carlucci ha spiegato che a decidere sarà la Rai: “Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Raiuno, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare”.

La conduttrice dello show del sabato sera di Rai1 ha confidato di augurarsi che Mariotto torni in giuria, ma ha aggiunto: “Bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire”.

Il messaggio di Milly Carlucci a Striscia la Notizia

Milly Carlucci ha poi commentato la turbolenta consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia a Guillermo Mariotto, che non ha gradito il “regalo” dell’inviato Valerio Staffelli.

La conduttrice di Ballando con le stelle ha detto: “Voglio dire a Valerio Staffelli che prendo io, molto volentieri, il Tapiro. I miei stanno perdendo la doratura originaria, forse erano fake”.