Guidonia, inseguimento da film: feriti 5 poliziotti, investito e ucciso un cane. Panico in strada

Inseguimento da film nel pomeriggio di venerdì 18 novembre per le strade di Guidonia Montecelio, nella provincia di Roma. Cinque poliziotti sono rimasti feriti e un cane è stato investito e ucciso.

Cosa è successo

Protagonista della fuga rocambolesca dalla Polizia è stata una 500, con all’interno un uomo, una donna e un pitbull. L’automobile ha seminato il panico per le strade di Guidonia Montecelio: come riporta ‘Il Messaggero’, schizzando via ha investito e ucciso un cane, sfiorato passanti e bambini nell’ora di uscita dalle scuole. La vettura ha anche travolto alcune auto in sosta, prima di essere bloccata dagli agenti del commissariato di Tivoli.

Cinque poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per contusioni varie. Un agente è stato azzannato alla mano dal cane, che gli si è avventato contro appena aperta la portiera.

Fonte foto: Tuttocittà L’episodio è avvenuto a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

Fermati gli occupanti dell’auto

Al termine della rocambolesca fuga sono stati fermati entrambi gli occupanti dell’utilitaria: la persona alla guida, un ventitreenne del posto, e la ragazza, probabilmente la compagna. Il pitbull è stato consegnato ai veterinari della Asl 5.

Il litigio

Tutto sarebbe iniziato con la segnalazione di un litigio in corso tra un uomo e una donna in pieno centro abitato di Villanova, davanti a un bar. Quando sono arrivati i poliziotti, i ragazzi sono saltati subito sulla 500, che è schizzata via con dentro un pitbull. Durante questa manovra fulminea è stato travolto e ucciso un secondo pitbull che era rimasto a terra, a quanto sembra di proprietà della ragazza stessa.

L’auto non si è fermata neanche di fronte all’alt dei poliziotti. Dopo un inseguimento per le strade cittadine, l’uomo, trovatosi accerchiato, è andato contro le auto della polizia e ha continuato a opporre resistenza. Una volta aperta la portiera, il pittbull si è avventato sulla mano di un poliziotto. Sul posto è arrivato il 118 e in ospedale è stato portato anche il fuggitivo, per i controlli di rito.

Non si conosce il motivo per cui i due si sono dati alla fuga alla vista delle forze dell’ordine.

Le testimonianze

‘Il Messaggero’ riporta anche alcune testimonianze: “Mi sono trovata davanti quella macchina che stavano per venirmi addosso. Le volanti li inseguivano con le pistole fuori dai finestrini”, ha raccontato una persona.

Una signora che ha assistito alla scena dal balcone ha detto: “Quella Cinquecento ha sfiorato più di un bambino dopo aver travolto varie auto in sosta”.