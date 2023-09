Guido Crosetto riceve a rapporto il generale Roberto Vannacci, le prime indiscrezioni dopo l'incontro

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Guido Crosetto ha ricevuto al ministero il generale Roberto Vannacci. A chiedere l’incontro è stato proprio il generale al centro delle polemiche per il suo libro ‘Il mondo al contrario’, specialmente dopo la promessa di Crosetto di una valutazione disciplinare. Nelle ultime ore il militare e il ministro, come annunciato da una nota del ministero della Difesa, hanno avuto colloquio.

Crosetto riceve Vannacci al ministero, di cosa si tratta

Come detto in apertura, a chiedere l’incontro al ministero è stato proprio Roberto Vannacci.

Il generale, per incontrare il ministro, si è appellato alla norma che consente di “conferire con il Ministro della Difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina”.

Fonte foto: ANSA Guido Crosetto ha ricevuto il generale Roberto Vannacci al ministero per un colloquio di carattere privato

Vannacci ha scelto di incontrare Crosetto appellandosi al diritto di un colloquio dal carattere privato, dunque non sono note comunicazioni ufficiali che riportino gli argomenti trattati dal ministro e dal generale.

Vannacci: “Estremamente soddisfatto”

Raggiunto da ‘Il Giornale’, il generale Roberto Vannacci si è dichiarato “estremamente soddisfatto dell’incontro e del fatto che il ministro abbia accettato di ricevermi. Del resto come è già noto sono stato io a chiederlo”.

Tuttavia, il militare non si sbilancia sul contenuto del loro colloquio: “Di cosa ho discusso con il ministro? Non ho assolutamente intenzione di riferire gli argomenti trattati“.

Come già detto, il ministero non ha lasciato trapelare cosa si siano detti Crosetto e Vannacci durante l’incontro.

Le polemiche sul libro

In prima battuta Crosetto, ricevute le polemiche sul libro di Vannacci ‘Il mondo al contrario’, aveva liquidato la questione come “farneticazioni personali di un generale in servizio”.

Allo stesso tempo Crosetto aveva invitato a non “polemizzare con la Difesa e alle Forze Armate”.

Alla promessa di Crosetto di cercare di fare chiarezza sulla vicenda erano scoppiate tensioni negli ambienti del centrodestra, come nel caso di Giuseppe Donzelli di Fratelli D’Italia che aveva ritenuto non essere compito di Crosetto discutere sulla moralità del libro, ricordando che “in un mondo libero si scrive ciò che si pensa”.