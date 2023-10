Guido Crosetto contro Scholz sui migranti: "Li blocca in una parte d'Europa e ne agevola l'arrivo altrove"

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ancora tensione tra Italia e Germania sul tema migranti. Ad intervenire, questa volta, è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto che sui social ha commentato una dichiarazione di Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco, come riporta l’agenzia di stampa ‘Ansa‘, ha annunciato controlli aggiuntivi alla frontiera con l’Austria e altri congiunti con Svizzera e Repubblica Ceca sul loro versante.

Le parole del ministro della Difesa

“Si cerca di bloccare l’immigrazione in una parte d’Europa e se ne agevola il trasporto in un’altra”, le parole usate dal ministro Crosetto sul suo profilo ‘X’ per commentare le dichiarazioni di Olaf Scholz.

Come anticipato, il cancelliere tedesco ha annunciato controlli aggiuntivi ai confini. “Coerente e geniale”, ha aggiunto l’esponente del governo, Guido Crosetto, nel suo post.

Coerente e geniale. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 1, 2023

La tensione tra Italia e Germania sul tema migranti va avanti da giorni. La scorsa settimana, la anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta scrivendo una lettera a Olaf Scholz manifestando “stupore” e chiedendo “chiarimenti” sul finanziamento della Germania alle Ong.

Anche Tajani contro Scholz: “Dice quello che vuole”

Sulle recenti dichiarazioni del cancelliere tedesco, inoltre, è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Il cancelliere tedesco dice quello che vuole”, ha dichiarato Tajani a margine della kermesse organizzata da Forza Italia a Paestum.

Le parole del ministro degli Esteri sono state raccolte da ‘Ansa‘. “Quella è un’immigrazione secondaria, noi abbiamo un problema di immigrazione primaria”, ha detto Tajani all’agenzia di stampa.

E ancora: “Noi dobbiamo guardare alla strategia, alla solidarietà europea. In Germania sono in campagna elettorale, però c’è un problema importante da risolvere, non è solo la campagna elettorale”.

I dubbi del ministro degli Esteri

Il ministro degli Esteri Tajani già nei giorni scorsi aveva manifestato perplessità sulla linea politica tedesca. “Noi vorremmo capire qual è la posizione tedesca, non è chiaro quello che dicono. Valuteremo, vedremo, i migranti che vogliono andare in Germania non è che li devono mandare in Italia”, ha detto ancora parlando a Paestum.

Il 28 settembre, dopo l’incontro avuto a Berlino con l’omologa tedesca Annalena Baerebok, Antonio Tajani è anche intervenuto sulle sette navi Ong dirette a Lampedusa: “La notizia – ha detto – conferma la nostra preoccupazione e la nostra analisi”.

“Nel giorno in cui si avanza una proposta, si fanno arrivare tutte queste navi”, ha aggiunto il ministro. “È una coincidenza? Cosa c’è dietro?”.