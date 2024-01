Guido Crosetto contro gli utenti su Instagram: "Cog*****, hater di m****". Lo scontro dopo un post sul Burraco

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è nella bufera dopo aver risposto duramente a diversi commenti sui social. Sotto a un suo post, infatti, il ministro ha ricevuto diversi messaggi che non gli sono piaciuti e la sua risposta è stata molto pesante, con offese a diversi utenti.

Il post di Crosetto sui social

Doveva essere un post social come gli altri, di quelli che si pubblicano nei giorni di festa tra una mangiata e una giocata in relax, ma non è stato così per Guido Crosetto. Il ministro, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto per “festeggiare” una vittoria a Burraco, ma il contenuto non sembra essere stato accolto positivamente.

“I giorni di riposo servono anche a rilassarsi con gli amici, giocando a Burraco. E non c’è miglior soddisfazione di vincere anche quando ti “rubano” 100 punti nel conteggio e te ne accorgi dopo..grazie Caio” le parole del ministro nel post social accompagnato dalla canzone “Celebration” di Kool & The Gang.

Crosetto contro gli utenti

Ma nel giro di poco il contenuto su Instagram è stato commentato da migliaia di utenti, un post che non è piaciuto perché mostrerebbe il ministro disinteressato da quanto avviene in Italia e nel mondo.

C’è infatti chi ha fatto notare: “Ministro nel frattempo la informo che Putin ha invaso l’Ucraina ormai da mesi e la guerra è finita. Buon anno”. Un altro fa capire che “con tutti i problemi che abbiamo in Italia“, il post del ministro sarebbe fuori luogo.

E un’altra ancora definisce il post di Crosetto “da sfigato“. Tutte parole che hanno infastidito, e non poco, il ministro che ha sbottato senza mezzi termini attaccando gli utenti che gli avevano puntato il dito contro. E quanto scritto da Crosetto in risposta è tutt’altro che in linguaggio istituzionale, col “profilo privato di un libero cittadino pro tempore al servizio delle istituzioni della sua nazione come Ministro della Difesa” che ha fornito messaggi piccati.

Da “hater di m***” a “sfigato”

A chi gli ha ricordato della guerra, Crosetto senza mezze misure ha scritto: “La informo, coglione, che se alle 11 di sera decido di rilassarmi, lo posso fare senza che uno come lei si permetta di scrivere schifezze così”. E l’utente, spiazzato, ha voluto sottolineare di non aver offeso il ministro tanto da meritarsi una risposta del genere.

A chi invece ha ricordato i problemi dell’Italia, Crosetto ha dato dell'”hater di m…” sottolineando che tutto quello che viene fatto nel tempo libero “sono fatti miei”.

“Vada a quel paese, cretino” e ancora “da liceale sfigato è la sua risposta” alcuni dei messaggi del ministro che hanno lasciato tutti di stucco.