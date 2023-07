Guido Crosetto commenta i disordini in Francia: "Situazione preoccupante, diseguaglianze vanno affrontate"

Il governo italiano non è certo indifferente ai disordini che da giorni stanno tenendo sotto scacco gli abitanti delle periferie parigine. Lo ha riferito il Ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto sul tema con i giornalisti in occasione del Fenix, la festa di Gioventù Nazionale che ogni anno raduna tantissimi giovani fedeli a Fratelli D’Italia.

Crosetto, intervistato dall”Ansa’, ha detto: “È una situazione molto preoccupante e difficile da gestire per il governo francese a cui siamo vicini. La violenza non è accettabile, c’è paura in Francia. Penso che le diseguaglianze che si sono create negli ultimi 20 anni vadano affrontate in modo serio”.

Quindi: “Anche l’Europa deve porsi il tema perché gli ultimi delle periferie non devono essere lasciati indietro, altrimenti si creano queste situazioni. Questo non è un problema solo francese ma di tutti quelli che pensano che la società debba essere inclusiva. Non lasciamo la Francia sola”.

Nell’ennesima notte di scontri, contro l’abitazione del sindaco è stata lanciata un’auto in fiamme.