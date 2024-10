Guido Corbetta morto a Milano, Bocconi in lutto per la scomparsa del professore: fissata la data dei funerali

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono giorni di lutto per l’università Bocconi di Milano, per la scomparsa del professor Guido Corbetta, docente di Strategia aziendale e titolare della cattedra Aidaf-Ey in gestione strategica nell’azienda di famiglia: “Il suo impatto continuerà a ispirare le future generazioni”.

La morte del professor Guido Corbetta

Nella notte di domenica 6 ottobre 2024 si è spento, a 65 anni, il professor Guido Corbetta, che era stato Ordinario di Corporate Strategy e titolare della cattedra AIDAF-EY in Strategic Management of Family Business dell’università Bocconi di Milano.

Corbetta è stato anche fondatore della Bocconi Graduate School e pro rettore dell’Università, nonché uno tra i 100 Global Influencers Familiari da Family Capital e autore di innumerevoli libri e articoli, pubblicati anche in ambito internazionale, in tema di Family Business.

Fonte foto: ANSA Guido Corbetta, ex Professore ordinario di Strategia Aziendale dell’Università Bocconi, durante il convegno annuale della Fondazione Italcementi, nel 2014

Il professor Corbetta ha occupato anche importanti ruoli al di fuori dell’ambito accademico, vestendo i panni di consulente o consigliere di amministrazione per quasi 200 imprese familiari (tra le quali De Agostini, The Equity Club, Feralpi e Frescobaldi), come ricorda Milano Today.

Il ricordo del professor Corbetta

Corbetta dal 2009 è stato anche direttore scientifico dell’Osservatorio Aub (AIdAF, Unicredit, Camera di Commercio, Bocconi, Borsa Italiana e Fondazione Angelini), e proprio il presidente di Assicurazioni Generali, Andrea Sironi, ha voluto esprimere il suo cordoglio per l’improvvisa dipartita del docente.

“Ricordo non solo le sue qualità accademiche e professionali – ha detto Sironi, come riportato dal Corriere della Sera – ma anche la sua leadership naturale, guidata dall’empatia, dalla cura verso gli altri guidata dalla sua fede, dal suo spirito di squadra, dalla sua capacità di coinvolgere e motivare i giovani”.

Anche il Rettore dell’Università Bocconi di Milano, Francesco Billari, ha condiviso il suo ricordo per “la sua enorme credibilità all’interno della comunità economica”, che ha reso “la nostra università una pietra angolare del sistema aziendale di famiglia”.

I funerali di Guido Corbetta

Il professor Corbetta “ha costruito molti rapporti, alcuni dei quali diventati forti – continua ancora Billari – devo a lui, sia come persona che come rettore, l’idea di collegare Bocconi alla Fondazione Del Vecchio, che ha portato alla più grande donazione singola della nostra storia”.

I funerali del docente saranno celebrati alle ore 11 di domani – mercoledì 9 ottobre – nella basilica di San Nazaro in Brolo, a Milano. Sul sito della Bocconi è stata attivata una pagina a lui dedicata, sulla quale è possibile lasciare il proprio saluto per il professor Guido Corbetta.