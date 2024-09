Guida senza patente a Foggia e si schianta contro un albero, 17enne perde il controllo dell'auto e muore

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia a Foggia dove un giovane che guidava un’auto senza avere la patente si è schiantato contro un albero ed è morto. Aveva 17 anni. Avviate le indagini per fare luce sulla dinamica dell’incidente mortale.

Incidente stradale a Foggia: la ricostruzione

Nuovo terribile incidente stradale nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre. Un giovane di 17 anni è morto dopo aver perso il controllo dell’auto che stava guidando.

A nulla sono valsi i soccorsi che hanno tentato invano di salvarlo: sul posto, nella periferia di Foggia, erano intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Giovane muore in strada a Foggia: incidente tragico, non aveva la patente

Minorenne, il ragazzo si trovava alla guida di una Fiat Punto e non aveva – come da legge – la patente.

Secondo le prime ricostruzioni, procedeva spedito a forti velocità. La sua corsa si è fermata quando la sua auto si è schiantata contro un albero e alcuni cartelli pubblicitari ai lati della carreggiata.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di capire come il ragazzo possa aver perso il controllo ed essere incappato nell’incidente.

La folle velocità, l’impatto con un albero: cos’è successo al 17enne

L’impatto è stato forte e non ha lasciato scampo al guidatore. È avvenuto in via San Severo nella città di Foggia, in Puglia.

Complice l’elevata velocità, il ragazzo è uscito di strada all’altezza di un supermercato.

Qui l’auto ormai in balia degli eventi ha scavalcato il marciapiedi e si è schiantata contro un albero, nei pressi di un parcheggio.

Le operazioni di soccorso: una scena terribile

La scena successiva all’incidente che si è presentata ai primi soccorritori è stata descritta come terribile.

Il veicolo si è ridotto a un ammasso di lamiere e alcuni pezzi di motore sono stati sbalzati a decine di metri dal luogo dell’incidente.

Il giovane è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo che si è spezzato in due. Solo l’intervento dei vigili del fuoco – che con delle pinze hanno tagliato le lamiere – ha reso possibile l’estrazione del ragazzo dalla macchina. Per lui però non c’era più nulla da fare dopo un urto talmente potente.