Guerra Ucraina, c'è la decisione su Zaporizhzhia: chiude la centrale nucleare, novità dopo la visita dell'Aiea

Il conflitto armato in Ucraina prosegue senza sosta ormai da quasi sette mesi e la conclusione sembra essere ancora lontana. Da una parte e dall’altra, infatti, gli eserciti ucraini e russi non vogliono cedere nulla al nemico finendo anche a combattere in zone ad alto rischio come a Zaporizhzhia, dove la situazione riguardante la centrale nucleate più grande d’Europa ha tenuto tutti col fiato sospeso per settimane.

Negli ultimi giorni sono rimbalzate le accuse tra Kiev e Mosca su chi stesse compromettendo la salute dei reattori con attacchi e bombardamenti lesivi tanto da portare l’Aeia, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ala visita urgente per valutare lo stato della centrale e il grado di pericolosità per possibili perdite di radiazioni che avrebbero potuto causare una nuova tragedia nucleare. “Gravi violazioni” è stato il verdetto della missione, con gli esperti che hanno chiesto una zona di sicurezza su Zaporizhzhia per evitare il peggio.

Zaporizhzhia, chiude la centrale nucleare

Dopo alcuni giorni di riflessione e di tensione, però, è arrivata la notizia della decisione di chiudere la centrale nucleare per evitare ulteriori rischi. L’iter per il blocco momentaneo dei lavori è stato avviato da giorni e nella notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre è stato spento l’ultimo reattore.

Fonte foto: ANSA I reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia

Dalle 2.41 italiane, le 3.41 in Ucraina, infatti, il reattore numero 6 ha cessato il suo lavoro ed è stato scollegato dalla rete elettrica, portando di fatto la centrale a non avere più alcun reattore in funzione.

Paura per i bombardamenti

Da Energoatom, l’autorità che gestisce le centrali nucleari ucraine, hanno fatto sapere: “Sono in corso i preparativi per il raffreddamento e il trasferimento allo stato freddo“. L’agenzia, in una lunga nota diramata nella notte, ha informato che il lavoro nucleare della centrale era stato congelato già da diversi giorni e che l’impianto era ormai in “modalità isola” da alcuni giorni.

Infatti, secondo Energoatom, l’impianto stava producendo solo elettricità per la propria fornitura, poiché tutte le linee che lo collegavano alla rete elettrica ucraina erano state interrotte dai bombardamenti. Si è quindi deciso di alimentare la centrale nucleare attraverso questa linea e di spegnere l’ultimo reattore funzionante e raffreddarlo fino a uno stato freddo sicuro.