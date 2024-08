Guerra tra Israele e Iran, possibile attacco nelle prossime ore: tensione alle stelle, la previsione Usa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sale la tensione in Medio Oriente. Secondo quanto avrebbe riferito il segretario di Stato americano Antony Blinken al G7, nelle prossime 24-48 ore l’Iran e le milizie di Hezbollah dovrebbero sferrare un feroce attacco contro Israele.

Usa prevedono un attacco imminente dell’Iran su Israele

La testata statunitense Axios, che menziona fonti interne alla riunione, Blinken ha reso noto che Washington crede che un’offensiva portata avanti dall’Iran nei confronti di Israele potrebbe essere imminente.

Gli Stati Uniti non sarebbero a conoscenza dell’esatto timing dell’attacco.

Fonte foto: ANSA Antony Blinken

Netanyahu valuta un’offensiva preventiva contro Tehran

Non è escluso che Israele possa giocare d’anticipo, scagliando un attacco preventivo contro Teheran prima di essere colpito. La situazione è incandescente e rischia di precipitare più di quel che già è precipitata

A spiegare lo scenario è il quotidiano israeliano Times of Israel, secondo cui il premier Benjamin Netanyahu ha convocato nella serata di domenica 4 agosto i responsabili della sicurezza del Paese per un vertice in cui sono intervenuti il ministro della Difesa Yoav Gallant, il capo di Stato Maggiore dell’esercito Herzi Halevi, il capo del Mossad David Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar.

Netanyahu avrebbe preso in seria considerazione l’opzione di sferrare un altro attacco all’Iran come misura di deterrenza, ha spiegato Ynet. Tale mossa, però, sarebbe approvata solamente se Israele ricevesse notizie certe che confermino che Teheran stia per lanciare un’offensiva.

Gli Usa nel frattempo monitorano attentamente gli sviluppi. Il presidente Joe Biden convocherà nella giornata di lunedì 5 agosto il Consiglio di sicurezza nazionale per discutere la situazione in Medio Oriente.

Soldati israeliani feriti

La tensione resta altissima. Nelle scorse ore un ufficiale e un soldato dell’esercito israeliano (Idf) sono stati feriti, non gravemente, ad Ayelet HaShahar, nel nord del Paese, a causa di un attacco aereo proveniente dal Libano.

“Nell’alta Galilea sono stati identificati numerosi obiettivi aerei sospetti provenienti dal Libano – ha riferito l’Idf -. Sono stati lanciati diversi intercettori verso gli obiettivi ed è stata identificata una caduta vicino ad Ayelet HaShahar”.

I due feriti “sono stati evacuati in ospedale per ricevere cure mediche. Le loro famiglie sono state informate – ha spiegato sempre l’Idf -. I Vigili del Fuoco di Israele stanno operando per spegnere un incendio scoppiato nell’area a seguito dell’attacco”