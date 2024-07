Guerra Russia-Ucraina, Putin incontra Orban: "Pronto a discutere i dettagli delle proposte di pace"

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto oggi, venerdì 5 luglio, al Cremlino il primo ministro ungherese Viktor Orban, manifestando la sua disponibilità a discutere i “dettagli” delle proposte di pace relative al conflitto in Ucraina.

Orban va da Putin per trattare la pace in Ucraina

Come riporta Ansa, durante l’incontro Putin ha fatto riferimento al suo recente discorso al ministero degli Esteri, nel quale aveva dichiarato che Mosca è pronta a cessare le ostilità qualora le truppe ucraine si ritirassero dalle quattro regioni rivendicate dalla Russia e l’Ucraina si impegnasse a non aderire alla NATO.

La visita di Orban a Mosca ha sollevato dubbi sulla tradizionale visita della Commissione Europea in Ungheria, programmata per il periodo successivo all’estate.

Fonte foto: ANSA

L’incontro tra Orban e Zelensky avvenuto il 2 luglio

Il portavoce della Commissione, Eric Mamer, ha criticato l’iniziativa ungherese, sottolineando che il messaggio trasmesso non è appropriato e che questa mossa potrebbe minare l’unità e la determinazione necessarie per porre fine al conflitto.

Mamer ha inoltre specificato che l’esecutivo dell’UE non era stato informato della visita di Orban a Mosca.

La posizione dell’Ungheria

In un’intervista a Radio Kossuth, ripresa dall’agenzia russa Tass, Orban ha ammesso di non avere un mandato dell’Unione Europea per trattare sul conflitto in Ucraina, precisando di essere in visita in zone di guerra che potrebbero influenzare l’Ungheria.

Ha aggiunto che, pur riconoscendo che saranno i “grandi Paesi” a decidere il corso del conflitto, l’Ungheria desidera incoraggiare le parti a trovare una soluzione.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha chiarito che la visita di Orban è avvenuta su iniziativa del premier ungherese ed è stata concordata due giorni prima dell’incontro.

Il 2 luglio l’incontro con Zelensky

Orban ha affermato di essere a Mosca per proseguire la sua “missione di pace”, dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev il 2 luglio.

La sua ultima visita a Mosca risale al settembre 2022, in occasione dei funerali dell’ultimo leader sovietico, Mikhail Gorbaciov.

Questa visita rappresenta un ulteriore tentativo di Orban di inserirsi nei negoziati di pace, nonostante la mancanza di un mandato ufficiale e le critiche della comunità internazionale.