Guerra Israele-Hamas non fa alzare i prezzi di benzina e diesel: quanto costa un pieno in città e autostrada

Prezzi ancora in calo. Nel quarto e ultimo weekend di novembre i costi di benzina e diesel continuano a scendere discesa dopo le riduzioni decise negli ultimi giorni, nonostante il persistere della guerra tra Israele e Hamas che accende il Medio Oriente. Quanto costa oggi fare il pieno in città e in autostrada.

Prezzi in calo

Le medie nazionali dei prezzi praticati per benzina e diesel mostrano ancora leggeri cali.

Da registrare anche un ritocco all’ingiù sui prezzi raccomandati da parte di Tamoil (-1 centesimo sul diesel), mentre le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi sono tornate a salire.

Fonte foto: IPA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,814 euro/litro (1,816 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,801 e 1,824 euro/litro (no logo 1,813). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,794 euro/litro (rispetto a 1,796), con i diversi marchi tra 1,781 e 1,803 euro/litro (no logo 1,790). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,957 euro/litro (1,959 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,891 e 2,022 euro/litro (no logo 1,870). La media del diesel servito è 1,937 euro/litro (contro 1,939), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,872 e 2,007 euro/litro (no logo 1,845). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,725 e 0,747 euro/litro (no logo 0,715). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,405 e 1,563 (no logo 1,456)

I prezzi medi del carburante

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 23 novembre su 18 mila impianti:

I prezzi in autostrada

Questi i prezzi sulle autostrade, secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy:

benzina self service a 1,900 euro/litro;

a 1,900 euro/litro; diesel self service a 1,878 euro/litro.

E ancora:

gpl a 0,849 euro/litro;

a 0,849 euro/litro; metano a 1,538 euro/kg.