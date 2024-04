Guasto tecnico ai sistemi di Banca Sella e Hype: fuori uso sito e app, ma le operazioni di base sono garantite

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Da diversi giorni i siti e le app di Banca Sella e Hype sono fuori uso, rendendo impossibile per molti clienti fare acquisiti online e nei negozi fisici. Le operazioni di base sono garantite, ma i due istituti di credito stanno ancora cercando di risolvere diversi problemi tecnici sui propri sistemi informatici.

Guasti ai sistemi di Banca Sella e Hype

Sono iniziati domenica 7 aprile i problemi per Banca Sella, l’istituto di credito italiano che fa parte del gruppo Sella, e per Hype, il conto di moneta elettronica lanciato nel 2015 e gestito sempre dalla stessa società.

Diversi clienti dell’istituto di credito biellese hanno segnalato malfunzionamenti e disservizi, dall’ impossibilità di fare acquisiti online e nei negozi fisici a quella di acceder all’home banking, fino alle infinite attese per riuscire a parlare con un operatore.

Fonte foto: ANSA Una sede di Banca Sella, che insieme alla controllata Hype è in preda a dei malfunzionamenti a causa di un guasto tecnico sui propri sistemi informatici

Molti utenti, impossibilitati perfino ad aprire il sito della banca, hanno minacciato di cambiare banca quanto prima. Nonostante il lavoro sui sistemi informatici, ad oggi persistono diverse criticità sui conti della banca.

La comunicazione di Banca Sella

La pioggia di critiche ha reso necessaria una comunicazione da parte del gruppo, nel quale viene spiegato che il problema tecnico si è verificato “successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici avvenuti nel fine settimana”.

“Si stanno riscontrando rallentamenti e interruzioni nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online (Internet Banking e app) e nel funzionamento di pagamenti tramite carte di debito e prepagate. Sono in corso le attività necessarie per ripristinare al più presto la piena operatività” conclude poi la nota.

I problemi, iniziati domenica 7 aprile, sono proseguiti per tutta la giornata di lunedì e persistono in alcuni casi anche oggi, martedì 9 aprile, anche se nella serata di ieri alcune funzioni dell’app e del sito di Banca Sella sembravano essere tornate alla normalità.

L’importanza della rete fisica

Nonostante le comunicazioni e l’intervento dei tecnici, ad oggi per molti clienti risulta ancora impossibile accedere all’home banking, anche se le funzioni di prelievo e di pagamento con POS sembrano ristabilite definitivamente.

Anche oggi, con una mail inviata ai clienti, le due banche del gruppo Sella hanno fatto sapere di star lavorando “per ripristinare il prima possibile la piena operatività. Ci dispiace molto per i disagi causati e vogliamo ringraziarti per la comprensione. Restiamo a disposizione per qualsiasi esigenza”.

E proprio la rete fisica, quella formata dalle filiali presenti sul territorio, ha permesso a molti clienti del gruppo di ottenere un pronto supporto, sia per i servizi online che per le operazioni di sportello, come bonifici ed estratti conto.