Guasto sulla metropolitana M4 a Milano a 24 ore dall'inaugurazione: problema tecnico e linea sospesa

Ad appena un giorno di distanza dall’inaugurazione è stata già sospesa, a causa di problemi tecnici, l’intera linea M4 della metropolitana di Milano. I tecnici hanno parlato di “un guasto tecnico” che ha interessato un software, che sarebbe già stato risolto.

Sospesa la linea M4 della metropolitana di Milano

Doveva essere “un passo avanti” per la mobilità della città, ma invece, a distanza di un giorno dall’apertura, i nuovi treni dell’appena inaugurata metropolitana blu di Milano, la linea M4, sono già stati fermati.

L’ATM (Azienda Trasporti Milanesi), nella mattinata di oggi – domenica 13 ottobre 2024 – ha rilasciato un comunicato spiegando che “un problema tecnico che stiamo risolvendo ci ha costretto a sospendere momentaneamente il servizio. Ci scusiamo”.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini e Beppe Sala all’inaugurazione della linea metropolitana M4 alla stazione di San Cristoforo di Milano

L’intera linea è stata sospesa poco dopo le 12, con il blocco che è durato per almeno un’ora: “Si è trattato di un guasto tecnico, ha riguardato il software Hitachi che ora ha risolto. I lavori sono comunque in corso. Seguiranno aggiornamenti” ha scritto ATM in una nota successiva.

La ripartenza delle corse

Poco dopo le ore 13 comunque, il servizio sulla nuova linea M4 è ripartito, anche se gli spostamenti lungo la tratta risultano ancora fortemente rallentati, come comunicato dalla stessa ATM: “I treni stanno viaggiando con qualche minuto di ritardo. Ci scusiamo: stiamo risolvendo un problema informatico”.

Come segnalano però alcuni utenti sui social, alle ore 14 il servizio metropolitano non sembrava ripreso, dato che i vagoni procedono con estrema lentezza. La stessa ATM ha invitato i viaggiatori a consultare “la mappa alternativa di viaggio”.

Come però riporta Il Giorno, che ha intervistato uno dei viaggiatori rimasti bloccati, i bus sostitutivi annunciati dagli addetti della metro non passano, e chiamando il call center dell’ATM viene riferito che tali mezzi alternativi “non sono previsti”.

L’inaugurazione della linea M4

La linea M4 (“blu”) della metropolitana di Milano è stata inaugurata ieri – sabato 12 ottobre – e prevede “21 stazioni e un tracciato di circa 15 chilometri, che correrà da Linate a San Cristoforo, incrociando la rete ferroviaria e le linee M1, M2 e M3”.

E proprio ieri, l’assessore alla Cultura della città meneghina, aveva parlato della nuova linea come della “prova che Milano, con i suoi investimenti in mobilità e infrastrutture che rendono più facile spostarsi tra i quartieri, è in grado di creare sempre più opportunità per vivere la città in modo diverso”.

Anche il sindaco Beppe Sala ha espresso la sua visione in merito all’inaugurazione: “Il trasporto pubblico locale e le metropolitane sono fondamentali. Siamo al lavoro per fare dei nuovi prolungamenti e poi c’è il sogno della M6. Su questo siamo indietro ma le metropolitane hanno un senso fondamentale per la città soprattutto nella nuova eccezione di associare i lavori di superficie che cambiano il volto della città”.