Guasto sulla linea verde della metro a Milano, trasporti in tilt e ritardi: la spiegazione di Atm sui motivi

Ritardi e disagi per i lavoratori. Intorno alle 8:30 di lunedì 27 febbraio, la linea verde della metro di Milano ha fatto registrare un guasto tra le fermate di Romolo e Porta Genova, in zona Navigli. Un problema notevole per chi, per esempio, deve raggiungere Assago, il capolinea della M2. L’azienda di trasporti locale, Atm, ha spiegato che i tecnici hanno risolto il guasto in poco meno di un’ora, nel frattempo era stato attivato il servizi di bus sostitutivi. Potrebbero però persistere ritardi.

Il servizio di bus

Atm ha istituito un servizio bus per collegare le fermate interessate dal guasto, ossia quelle di Romolo e Porta Genova.

La circolazione è stata comunque rallentata su tutta la linea.

L’annuncio di Atm su Twitter

“I treni sono molto rallentati e alcuni potrebbero fermarsi nelle stazioni diverso tempo”, ha spiegato Atm via Twitter.

I tecnici dell’azienda di trasporti si sono subito messi al lavoro per cercare di risolvere il guasto.

Guasto risolto, ma possibili rallentamenti

Dopo quasi un’ora, Atm ha comunicato di aver riparato il guasto, sempre via Twitter, anche se il servizio potrebbe sempre subire dei rallentamenti: “Abbiamo riparato il guasto. Stiamo riaprendo la tratta Romolo Porta Genova. I treni tornano a viaggiare su tutta la linea ma potrebbero essere ancora rallentati. Considerate maggiori tempi di percorrenza”

