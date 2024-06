Guasto alla rete elettrica alla stazione Termini a Roma e caos, treni cancellati o in ritardo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Treni cancellati o in ritardo. Caos alla stazione di Roma Termini nella mattinata di oggi, domenica 30 giugno, dove un guasto alla rete elettrica ha provocato diversi disagi alla circolazione ferroviaria. L’inconveniente è stato risolto dai tecnici intorno alle 10.30.

Come riporta il sito RomaToday, a partire dalle ore 8.15 la circolazione è stata rallentata in prossimità dello snodo romano per un malfunzionamento tecnico.

L’inconveniente avrebbe riguardato la linea elettrica di alimentazione dei treni.

Come riportato da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), ci sono state importanti conseguenze sulla mobilità dei treni.

Limitazioni e treni cancellati

Diversi viaggi hanno subito limitazioni o cancellazioni.

Altri sono stati instradati sulle linee convenzionali, facendo registrare tempi di percorrenza maggiori (fino a 60 minuti).

Si segnalano anche ritardi di 80 minuti rispetto agli orari di partenza e arrivo previsti.

Altri treni sono stati dirottati sulla stazione Tiburtina.

Il problema risolto alle 10.30

Il guasto è stato risolto intorno alle ore 10.30 dai tecnici, al lavoro per sistemare il malfunzionamento.

Il problema è infatti rientrato, con la circolazione dei treni ha potuto riprendere regolarmente.