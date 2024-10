Guasto ai radar di terra negli aeroporti del Nord Italia, voli dirottati e ritardi a Linate e Malpensa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Aeroporti in tilt. Moltissimi voli diretti verso il Nord Italia, in particolare il Nord-Ovest, sono in ritardo, sono stati cancellati oppure dirottati a causa di un guasto ai radar di terra. Disagi anche negli scali milanesi di Linate e Malpensa.

Guasto a un radar: caos negli aeroporti

Fino alle ore 20 della serata del 20 ottobre, buona parte dei voli diretti verso gli aeroporti del Nord Italia, in particolare di quelli del Nord-Ovest, saranno cancellati, dirottati su altri scali o subiranno seri ritardi.

La ragione di questi problemi è un guasto ai radar di terra che garantiscono la sicurezza delle operazioni di atterraggio. Lo ha comunicato Eurocontrol, l’organizzazione internazionale europea per il controllo del traffico aereo.

Gli aeroporti più colpiti dal guasto sono quelli milanesi di Malpensa e Linate, quello di Bergamo e quelli di Genova e Torino. La situazione sarebbe in via di risoluzione e dovrebbe tornare alla normalità in tarda serata.

Le regioni colpite dal guasto

La situazione degli aeroporti del Nord Italia è stata compromessa da un guasto ai sistemi radar che controllano l’area attorno a Milano, ma che gestiscono anche buona parte delle regioni del Nord Ovest.

Eurocontrol ha dichiarato che i cieli sopra a Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e anche parte di quelli dell’Emilia Romagna e del Veneto sono da considerarsi non disponibili fino almeno alle 20 della serata del 20 ottobre.

Enormi disagi sia per i passeggeri in partenza che soprattutto per quelli in attesa di un volo verso questi scali e per quelli che si sono ritrovati in un’altra città rispetto a quello in cui si aspettavano di atterrare.

Situazione in via di risoluzione

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il problema intercorso ai radar del Nord Italia sarebbe di natura software. Sarebbe entrato in funzione un sistema di riserva che permetterebbe però di gestire soltanto il 65% dei voli.

Secondo Enav, il guasto sarebbe stato risolto circa mezz’ora dopo che si è verificato, ma i ritardi accumulati in quel lasso di tempo potrebbero compromettere i voli anche nella giornata di lunedì 21 ottobre.

Il traffico aereo è quindi ripreso già dalla serata del 20 ottobre, ma non è da escludere che i disagi possano continuare per diverso tempo.