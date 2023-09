Guardiana dello zoo uccisa da un rinoceronte a Salisburgo in Austria: gravemente ferito un suo collega

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia allo zoo. Un rinoceronte ha attacco e ucciso una guardiana di 33 anni dello zoo di Hellbrunn, a Salisburgo. Il grosso animale ha aggredito anche il marito e collega della donna, che è rimasto ferito gravemente.

Tragedia allo zoo di Salisburgo

Secondo quanto reso noto dalla polizia locale, l’attacco mortale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 12 settembre, mentre un custode stava effettuando alcuni “compiti di routine” nel recinto per rinoceronti dello zoo.

Per motivi ancora sconosciuti il rinoceronte, un esemplare di quasi 2 tonnellate di peso, ha attaccato una guardiana dello zoo di 33 anni, che è morta sul posto a causa delle ferite riportate.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa austriaca APA, la donna, di origini bavaresi, sarebbe stata calpestata a morte dal rinoceronte verso le 7 del mattino.

Ferito il collega e marito

Il rinoceronte ha attaccato anche il marito della vittima, anche lui guardiano dello zoo, di 34 anni. Quando l’uomo ha cercato di spaventare l’animale per farlo allontanare e cercare di salvare la moglie, l’animale ha attaccato anche lui.

Il 34enne è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato per una frattura al femore. Non è in pericolo di vita.

Fonte foto: 123RF Lo zoo fa parte del parco del castello di Hellbrunn, a Salisburgo

Chiuso lo zoo

La direzione dello zoo ha fatto sapere che oggi la struttura resterà chiusa. Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica della tragedia. La direttrice dello zoo, Sabine Grebner, ha spiegato che il recinto dei rinoceronti esiste da circa 30 anni, è una “struttura modello” in cui finora non si erano mai verificati incidenti.

Lo zoo si estende su una superficie di 14 mila ettari nei giardini del castello di Hellbrunn, ospita circa 1.500 animali e accoglie circa 400 mila visitatori all’anno.