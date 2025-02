Guardia giurata sorprende i ladri in casa del vicino a Roma e spara, un ferito gravissimo

Una guardia giurata avrebbe sorpreso dei ladri nell’appartamento di un vicino, per questo ha aperto il fuoco contro i malviventi. Uno di essi sarebbe stato colpito alla testa e sarebbe grave. È successo a Roma, sulla via Cassia. Sul posto sono al lavoro i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Spara ai ladri, uno è grave

Le notizie sono ancora frammentarie. Secondo Adnkronos una guardia giurata stava rientrando dal lavoro e avrebbe notato dei movimenti sospetti all’interno dell’abitazione del vicino, assente durante il fatto.

Il fatto ha avuto luogo sulla Cassia, a Roma. In quel momento, in effetti, alcuni intrusi si sono introdotti al primo piano e hanno sorpreso il vicino – una vicina, secondo Repubblica – per poi immobilizzarlo e rovistare nell’appartamento.

Sempre Repubblica scrive che i malviventi entrati nell’appartamento sarebbero stati quattro. La guardia giurata avrebbe tentato di dissuaderli, quindi sarebbe nata una colluttazione durante la quale l’uomo avrebbe sparato con la sua pistola.

Negli attimi concitati sarebbe rimasto ferito gravemente uno dei ladri, colpito alla testa da una pallottola. Sul caso indagano i carabinieri.

Una prima ricostruzione

I fatti si sarebbero consumati intorno alle 19 di giovedì 6 febbraio. Una guardia giurata, mentre rientrava dal lavoro, avrebbe notato movimenti sospetti all’interno dell’appartamento di una vicina – una donna, quindi, secondo Repubblica – misti a rumori e strane voci.

In effetti in quel momento almeno quattro intrusi si trovavano nell’abitazione accanto mentre tentavano di disancorare la cassaforte. I ladri avrebbero anche preso in ostaggio la proprietaria di casa. La guardia giurata, quindi, avrebbe sparato un colpo in aria per allontanare la banda, ma tra lui e il gruppo sarebbe nata una colluttazione.

Lo scontro sarebbe avvenuto nel cortile, e nella concitazione sarebbe partito un colpo. Uno dei ladri è stato colpito alla testa mentre gli altri tre si sarebbero dati alla macchia.

Ladro ricoverato a Roma, le indagini

Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme all’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito presso l’ospedale San Filippo Neri. L’uomo sarebbe in condizioni gravissime.

I militari sono al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Si cerca di capire, per esempio, se anche i ladri fossero armati. Alcuni residenti ascoltati da Repubblica riferiscono di aver sentito “almeno cinque colpi“. Le indagini sono in corso.

Nel 2024 un macellaio ha ucciso un uomo a coltellate dopo averlo sorpreso a rubare nella sua abitazione, a Reggio Calabria.