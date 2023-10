Guardalinee 27enne precipita dal balcone di casa a Fabriano e muore: il corpo trovato dal vicino

Dramma a Fabriano nella notte tra il 21 e il 22 ottobre: un giovane guardialinee di 27 anni, Nabil Dahou, è stato rinvenuto senza vita in strada.

L’allarme trovato dal vicino che ha lanciato l’allarme

A provocare il decesso del 27enne è stata una drammatica caduta dal balcone del suo appartamento.

Chi per primo si è accorto del cadavere in strada è stato un vicino di casa della vittima. La drammatica scoperta è avvenuta attorno alle 7 della mattina di domenica.

L’uomo che ha notato il corpo senza vita ha immediatamente fatto scattare l’allarme, mettendosi in contatto con il numero d’emergenza 112.

L’intervento dei sanitari e dei carabinieri

Quando è giunto il personale del 118, purtroppo, non c’era più nulla da fare: il giovane era ormai deceduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la precisa dinamica del fatto: tra le ipotesi al vaglio, c’è anche quella del gesto volontario.

Fonte foto: ANSA

Non si esclude infatti che si possa essere innanzi a un caso di suicidio. Saranno comunque le indagini approfondite a fare totale chiarezza sulla vicenda.

La carriera del guardalinee, sconvolto il mondo arbitrale della regione

Il 27enne faceva il guardalinee e avrebbe dovuto scendere in campo di lì a poche ore per la partita del campionato di Eccellenza Montegranaro-Civitanovese.

Il match è stato annullato proprio per via della tragica scomparsa di Nabil (appena saputa la notizia il Comitato Regionale Marche ha rinviato la gara per lutto).

Sconvolto il mondo arbitrale della regione: Nabil era un guardalinee che apparteneva alla sezione di Jesi.