Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza, popstar in custodia e presto in tribunale

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il cantante Justin Timberlake è stato arrestato a Sag Harbor, negli Hamptons nella rinomata località di mare vicino New York, per guida in stato di ebbrezza. La popstar, secondo quanto riferito dall’Abc, è stato trattenuto in custodia e presto è attesa in tribunale.

Timberlake arrestato negli Usa

Secondo quanto riferito da Abc, Justin Timberlake è in custodia presso la stazione di polizia di Sag Harbor dopo essere stato colto alla guida in stato di ebbrezza. Il cantante, riferiscono fonti informate, è stato fermato all’uscita da una cena con degli amici.

“Justin era fuori a cena con gli amici e c’erano delle auto della polizia parcheggiate fuori dal ristorante, come quasi tutte le sere. Cercano persone che se ne vanno dopo mezzanotte e che potrebbero aver bevuto” riferisce il Daily Mail che conferma il fermo della popstar.

Presto in tribunale

Come detto, il cantante 43enne di Memphis è stato trattenuto in custodia dalla polizia di Sag Harbor e presto dovrà rispondere delle accuse mossegli.

Il cantautore, infatti, comparirà in tribunale per difendersi. L’udienza, secondo quanto si apprende, è stata fissata per il prossimo 26 luglio.

Dal ritorno al successo all’arresto

Una brutta grana per Justin Timberlake, tornato dopo 6 anni dall’uscita del suo ultimo disco con il nuovo album di inediti “Everything I Thought it Was”, uscito a marzo.

Fonte foto: ANSA Justin Timberlake

Il suo ultimo tour, tra l’altro, sembra aver portato fortuna (fino a oggi) al cantante, col “Forget Tomorrow World Tour” che lo ha visto esibirsi in tutti gli Stati Uniti riconquistando fan e critici.

L’ultimo spettacolo ha avuto luogo il 15 giugno, quando si è esibito a Miami e nel weekend è atteso a Chicago prima delle due serate consecutive al Madison Square Garden di New York. Il cantante, produttore discografico, cantautore e attore, può vantare vendite di oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli a livello globale. Ha accumulato oltre 23 miliardi di stream audio e video a livello globale. Cifre da capogiro che si sommano agli oltre 70 milioni di dischi come voce principale degli NSYNC, la boy bad composta con Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick.

In carriera ha vinto 10 Grammy Awards, riconoscimenti arrivati anche grazie ai suoi album di successo da solista “Man of the Woods”, “The 20/20 Experience”, “FutureSex/LoveSounds” e “Justified”, oltre alle sue collaborazioni con Jay-Z. Ha vinto anche quattro premi Emmy per le sue partecipazioni al “Saturday Night Live”.