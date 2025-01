Gru crolla a Roma in via Giana Anguissola a Tor Marancia, colpiti un'auto e due balconi: evacuate tre famiglie

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura a Roma, dove una gru è crollata in via Giana Anguissola, in zona Tor Marancia. Il crollo è avvenuto all’interno di un’area condominiale in costruzione e ha interessato due balconi di un palazzo di cinque piani e un’autovettura, andata distrutta. Tre famiglie sono state evacuate. Fortunatamente, non ci sono state vittime.

Gru crolla in via Giana Anguissola a Tor Marancia: cosa è successo a Roma

Una gru fissa da cantiere è crollata nelle prime ore del mattino di martedì 28 gennaio all’interno di un’area condominiale in costruzione in via Giana Anguissola, in zona Tor Marancia, a Roma. Una parte della gru è crollata su due balconi della palazzina di cinque piani, mentre una parte del braccio ha colpito un’autovettura, distruggendola. Fortunatamente, nessuno si trovava nei punti dell’impatto quando è crollata la gru, che si è spezzata a pochi metri dalla base di cemento che la ancora a terra. La costruzione del palazzo era quasi terminata e alcune persone già vivevano negli appartamenti ultimati.

Stando a quanto riportato da Lapresse, le cause dell’incidente potrebbero essere ricondotte al forte vento di lunedì sera e alle condizioni della gru nel punto in cui si è spezzata.

L’incidente è avvenuto in via Giana Anguissola, vicino via di Grotta Perfetta, in zona Tor Marancia, nel quadrante sud di Roma. Si è verificato nelle prime ore del mattino di martedì 28 gennaio.

L’intervento dei vigili del fuoco per il crollo della gru a Roma

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Ostiense 7/A e dell’Eur 11/A, assieme al capo turno provinciale e al funzionario di guardia.

Per precauzione sono state fatte evacuare tre famiglie residenti nel palazzo ed è stata recintata l’intera area.

Il commento di un operaio sul crollo della gru

Un operaio impiegato in zona e che conosce chi lavora nel cantiere in via Giana Anguissola dove si è verificato il crollo ha detto a Lapresse: “Già è tanto che non è ci scappato il morto qua. Saranno due o tre anni che lavorano, non mi ricordo quando hanno messo questa gru ma non è in buone condizioni”.

Sugli appartamenti, l’operaio ha poi aggiunto: “Sulla carta sono già tutti venduti e costano molto”.